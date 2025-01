Portugal e Espanha acertam agulhas para a alta velocidade

Em reunião realizada esta quinta-feira, 16 de Janeiro, em Madrid, o secretário de Estado das Infra-Estruturas, Hugo Espírito Santo, e o seu homólogo espanhol, José António Santano, operacionalizaram a forma de conseguir ter a alta velocidade a ligar os dois países nas linhas Porto-Vigo e Lisboa-Madrid. Ambas as partes demandaram à outra maior rapidez nos estudos e projectos, sendo que Portugal pediu a Espanha que acelerasse os estudos dos troços Vigo-Porriño e Porriño-fronteira, transformando-os num único projecto para que os comboios de alta velocidade possam chegar a Valença em 2032.

Na parte portuguesa, Hugo Espírito Santo diz que a primeira fase da linha para a Galiza estará terminada nesse ano com a construção do troço entre Campanhã e o aeroporto Sá Carneiro (praticamente todo em túnel) e da secção Braga-Valença. Já o troço intermédio entre o aeroporto e Braga ficará para uma segunda fase, mas isso não invalida a sua utilização por comboios de alta velocidade, nem compromete a ligação Porto-Vigo em uma hora já em 2032, porque as linhas serão todas em bitola ibérica. Actualmente, a viagem por via-férrea entre as duas cidades demora 2h30.

Quanto a Lisboa-Madrid, o secretário de Estado diz que a IP – Infra-Estruturas de Portugal se compromete a concluir a Linha Évora-Elvas em 2025, o que permitirá realizar comboios até àquela cidade fronteiriça em duas horas (em vez das 4h30 actuais). Mas já quanto a uma ligação directa Lisboa-Badajoz, Hugo Espírito Santo diz que isso é do pelouro da sua colega do Governo, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Dias. Para já, tecnicamente, passará a ser possível ligar Lisboa a Madrid em seis horas, mas tal depende dos operadores CP – Comboios de Portugal e Renfe, a congénere espanhola.

Para o responsável pelas infra-estruturas, importa-lhe a ligação a Madrid, em que os espanhóis estão mais avançados do que os portugueses, pois o seu homólogo comunicou-lhe que em 2030 a ligação da capital espanhola a Badajoz estará concluída.

E se os portugueses pediram aos espanhóis para dar corda nos sapatos na ligação Porto-Valença, agora foram nuestros hermanos a pressionar os portugueses para acelerar o troço Lisboa-Évora. Só que este inclui a Terceira Travessia do Tejo (TTT), que não estará pronta antes de 2034. Hugo Espírito Santo diz que este investimento não fará parte integrante da Linha Lisboa-Évora e será tratado à parte, com um concurso próprio, mas espera avançar primeiro com o troço Barreiro-Évora a 300 km/h para ir reduzindo o tempo de percurso para Espanha.

Seja como for, antes da construção da TTT não será possível alcançar uma hora de tempo de percurso entre Lisboa e Badajoz, que é o tempo mínimo do lado português para se conseguir o objectivo das três horas em alta velocidade entre as duas capitais ibéricas.

Na reunião conjunta, na qual também participaram responsáveis da Infra-Estruturas de Portugal (IP), da empresa congénere espanhola ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) e da Dirección General del Sector Ferroviario, ficou combinado reactivar o grupo de coordenação para a interoperabilidade e incluir em próxima reunião a CP e a Renfe para discutir o serviço transfronteiriço quando abrir a Linha Évora-Elvas.

Espanha pediu ainda a ajuda de Portugal para criar um grupo de trabalho com os franceses por forma a estimular a discussão das relações ferroviárias ibéricas além Pirenéus, tanto para as mercadorias como para os passageiros. Espanha e França possuem uma boa rede de infra-estruturas de alta velocidade, mas as coisas não têm corrido bem ao nível da concorrência – tão promovida pela Comissão Europeia –, queixando-se os espanhóis de uma atitude proteccionista por parte dos vizinhos gauleses.