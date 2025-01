Este ano, o IUC ainda é pago no mês da matrícula, mudanças são só para 2026

Novo calendário de pagamento do IUC ainda tem de ser aprovado no Parlamento. Imposto garante todos os anos mais de 400 milhões de euros aos cofres públicos.

O Governo quer mudar o calendário do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), mas as alterações não vão ter um efeito imediato: só deverão entrar em vigor em 2026. Para já, este ano, os proprietários ainda irão pagar o imposto no mês da matrícula do carro.

Só a partir do próximo ano é que as regras serão diferentes, porque, para alterar as datas de entrega do tributo, é necessário mexer no Código do IUC e, estando em causa legislação referente a um imposto, o assunto é uma reserva do Parlamento. O Governo ainda terá de apresentar uma proposta de lei que será discutida e votada pelos deputados, podendo até ser alterada em relação ao que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, anunciou na quinta-feira, quando divulgou um pacote de 30 medidas de simplificação fiscal.

No caso do IUC, o executivo está a pensar numa uniformização da data de pagamento. Em vez de o imposto ser entregue no mês da matrícula, passa a ser devido dentro de um prazo igual para todos os contribuintes.

Se o valor do IUC for até cem euros, tem de ser entregue até Fevereiro de cada ano. Se o montante for superior, os proprietários podem optar por pagar em duas prestações (a primeira até Fevereiro e a segunda até Outubro), sem prejuízo de transferirem para o fisco todo o valor de uma só vez, logo na primeira data-limite.

Ao apresentar a “agenda de simplificação fiscal”, Miranda Sarmento confirmou que a medida do IUC “só vai entrar em vigor em 2026”, o que significa que quando se refere Fevereiro como a data-limite não é Fevereiro deste ano, mas sim do próximo.

Por enquanto, prevalece a redacção do artigo 17 .º do Código do IUC tal como se encontra disponível no Portal das Finanças: no primeiro ano da matrícula, incluindo para os carros importados, o IUC tem de ser pago até 30 dias depois da data-limite para o registo do veículo; nos anos seguintes, a entrega tem de ser feita no mês da matrícula.

O ministro das Finanças explicou que a fixação das novas datas pretende simplificar o calendário porque, hoje, muitos proprietários se esquecem de pagar o IUC por não se lembrarem da data da matrícula e, ao mesmo tempo, quando alguém compra um carro em segunda mão acaba por fazer o pagamento fora do prazo. Um dos objectivos da medida passa, por isso, por diminuir o incumprimento, ainda que involuntário.

Facilitar processo do ISV

Para a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, a medida é positiva. Numa reacção citada pela Lusa, a associação prevê que a mudança vá “facilitar a gestão financeira” dos proprietários, por trazer uma flexibilização em que o tributo passa a ser pago “fora do mês de matrícula” e, opcionalmente, em duas prestações.

Além de ser devido pelos proprietários de automóveis (ligeiros e pesados de passageiros e de mercadorias), motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, o IUC também incide sobre barcos de recreio e aeronaves de uso particular.

Ao todo, o Estado tem arrecadado anualmente mais de 400 milhões de euros com o IUC. Em 2022, rendeu aos cofres públicos 441,2 milhões, em 2023 gerou 487,6 milhões e em 2024 (só de Janeiro a Novembro) a cobrança já vai nos 474,3 milhões, mais 4,7% do que nos 11 primeiros meses de 2023 (ainda não é conhecida a execução orçamental do ano completo, que incluirá o mês de Dezembro).

O pacote de simplificação apresentado pelo Governo inclui uma outra medida dirigida ao sector automóvel. O executivo quer simplificar os procedimentos para tratar do Imposto sobre Veículos (ISV), que deve ser pago pelas pessoas ou empresas quando compram um carro, incluindo quando compram um veículo noutro país e o levam para Portugal.

As mudanças pensadas pelo Governo ainda não foram conhecidas em pormenor. Num documento explicativo sobre a medida que quer implementar, o executivo diz apenas que quer “facilitar o acesso ao estatuto de operador registado, por forma a simplificar às empresas o início de actividade neste sector económico”. E, em relação à entrada de carros vindos do estrangeiro, pretende “clarificar as regras procedimentais, prevendo-se que os operadores registados e os particulares efectuem a apresentação da Declaração Aduaneira de Veículos (DAV) junto da alfândega da área do seu domicílio fiscal”.