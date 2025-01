Volker Ippig e as coisas que o fazem feliz

O antigo guarda-redes é tido como um dos refundadores do St. Pauli como um clube diferente, mas mantém-se afastado do Millerntor, a trabalhar nas docas e a viver no campo.

Pela natureza da sua função, o guarda-redes é diferente de todos os outros futebolistas. O que lhe é pedido no jogo tem evoluído ao longo dos anos – não basta ser competente entre os postes ou ter cola nas mãos, precisa de saber jogar com os pés. Mas guardar a baliza, ser o último obstáculo para o adversário continua a ser a sua principal função. Entre 1980 e 1992, Volker Ippig teve como trabalho guardar as redes do St. Pauli, entre a primeira e a terceira divisões, mas não foi apenas isso que lhe valeu um estatuto de lenda na equipa de Hamburgo, esta época de regresso à Bundesliga. É que Ippig não foi um simples guarda-redes. Quantos é que podem dizer que interromperam a carreira para trabalhar com crianças deficientes? Ou para construir um hospital na Nicarágua?