A carreira de luxo de Justin Kluivert, um “jovem muito antigo”

Ajax, Roma, Valência, Leipzig, Nice e Bournemouth. São estes os “carimbos” do “passaporte desportivo” de Justin Kluivert, um rapaz que já jogou por alguns dos clubes mais icónicos da Europa e em algumas das cidades mais belas do continente.

No fundo, este é um neerlandês a quem só dão “filet mignon”, já que, aos 24 anos, se tornou o jogador mais jovem de sempre a jogar nos cinco principais campeonatos da Europa.

Agora, com 25, é um “jovem muito antigo”. Jovem, porque, em rigor, só tem 25 anos. Antigo, porque já cá anda desde os 17 – e quando apareceu já carregava o peso do apelido, já que é filho de Patrick Kluivert, campeão europeu pelo Barcelona.

Há dois motivos para este texto sobre Justin Kluivert. Um tem que ver com 11 golos e quatro assistências em 23 jogos, marca que já supera qualquer coisa que o neerlandês tenha feito até agora. O outro é mais concreto: neste sábado, na Liga inglesa, Justin marcou três golos no 4-1 do Bournemouth ao Newcastle.

É certo que foram três penáltis, mas três penáltis são, no fim de contas, três golos.

A chamada de Totti

Colectivamente, este triunfo é difícil de enquadrar. Por um lado, é um resultado que legitima a temporada de alto nível do Bournemouth, que depois do Nottingham é, provavelmente, a grande surpresa da Liga inglesa. Por outro, significa vencer uma equipa que ganhava há nove jogos e que parecia difícil de contrariar – ofensiva e defensivamente muito completa e com jogadores em momentos individuais tremendos. Tudo isto feito em St. James Park.

Mas voltemos a Kluivert, que curiosamente já tem mais golos marcados neste estádio do que o pai, que até jogou no Newcastle, mas só marcou um golo.

É uma mera trivialidade ligada a alguém que apareceu no Ajax com a pompa habitual de quem carrega um apelido pesado e, inicialmente, até fez por justificá-la.

Uma boa temporada em 2017/18 levou-o até à Roma por 18 milhões de euros – na altura falou-se de uma chamada de Francesco Totti a Patrick Kluivert –, mas nada correu bem desde aí.

É certo que todos os anos teve muita utilização, mas também é verdade que em nenhum deles foi verdadeiramente capaz – nos empréstimos ao Leipzig, ao Nice e ao Valência.

Justin, o poliglota

A ida para o Bournemouth, para relançar uma carreira adormecida, teve uma temporada razoável no ano passado, com nove golos, mas nada sequer semelhante ao que está a fazer neste ano.

Já superou o recorde pessoal de golos – e ainda só estamos em Janeiro – e está a caminho de se aproximar do de assistências.

Porquê? A consistência com um treinador pode explicar parte do fenómeno. Durante as primeiras seis temporadas como profissional, Kluivert foi treinado por 11 técnicos.

Com Andoni Iraola já são duas temporadas e um dos ingredientes apontados pelo próprio treinador para o sucesso de Kluivert tem que ver com o filet mignon futebolístico de que falámos no início do texto: o neerlandês não só já jogou nos melhores campeonatos do mundo como utilizou essas experiências linguísticas a preceito.

“Ajuda que ele fale inglês. E até espanhol fala, o que também lhe permite comunicar comigo na perfeição. Ele está habituado a jogar em vários campeonatos, portanto foi fácil adaptar-se a mais um”, explicou Iraola.

Certamente que a facilidade em falar línguas não é o factor mais determinante, mas, por estes dias, Kluivert parece com condições para sair da sombra do pai. Fala inglês, como muitos colegas, fala espanhol, como o treinador, e está a ganhar confiança numa equipa que joga bem e beneficia os atacantes.

Kluivert é um jogador bem diferente do pai. Não é um ponta-de-lança de área, mas sim um extremo forte na condução e no drible. Está também mais dotado no último passe, algo que lhe era apontado como defeito, mas, actualmente, Kluivert até tem actuado mais como 10, pela zona central, e não consta que esteja a correr mal.

Atlético caiu

Deste sábado de futebol destaque ainda para a derrota de Sérgio Conceição frente à equipa do filho, Francisco Conceição. O 2-0 da Juventus ao AC Milan, com golos de Mbangula e Weah – mais um que tenta fugir à sombra do pai – vai manter a equipa de Milão em oitavo lugar, a dois ou cinco pontos dos lugares europeus, dependendo do que faça a Fiorentina neste domingo.

Nota ainda para a derrota do líder da Liga espanhola. O Atlético de Madrid tinha ganhado os últimos 15 jogos e, tal como o Newcastle, que caiu aos pés de Kluivert, também marcou este fim-de-semana para quebrar o ciclo de sucesso. Perdeu (1-0) frente ao Leganés e, caso o Real Madrid vença o Las Palmas neste domingo, vai haver troca no topo da La Liga.