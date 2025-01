A boa sorte de Eva Lys no Open da Austrália

Francisco Cabral e Nuno Borges nos oitavos-de-final do primeiro major do ano.

Depois de perder na última ronda do qualifying do Open da Austrália, Eva Lys entrou na restrita lista de jogadoras que podiam ser repescadas (lucky losers), graças ao ranking de 128.ª e adiou a data de regresso a casa. A boa notícia surgiu na terça-feira, graças à terceira desistência no torneio feminino: a tenista alemã teve a oportunidade de disputar o quadro principal do Open australiano pela segunda vez e aproveitou, derrotando Kimberly Birrell, igualmente classificada fora do top 100. Na segunda ronda venceu Varvara Gracheva, na terceira eliminou Jaqueline Cristian e tornou-se na primeira lucky loser a chegar aos oitavos-de-final do major australiano desde 1988, quando o Open trocou a relva de Kooyong pelos hardcourts de Melbourne Park. E vai ter que alterar mais uma vez o bilhete de avião, para depois de defrontar a número dois mundial, Iga Swiatek.

“É definitivamente uma história insana, também para mim, como aconteceu, quão rápido aconteceu, em apenas alguns dias. Mudaram totalmente a minha vida, por isso, estou muito agradecida, sem dúvida”, admitiu Lys, depois de vencer Cristian (82.ª), por 4-6, 6-3 e 6-3. A jogadora de 23 anos e 1m65 de altura chegou ao Open com zero encontros e zero euros ganhos em 2025, mas já garantiu a entrada no top 100 e um prémio de 253 mil euros.

“Na minha primeira experiência no Open [em 2023], passei o qualifying e lembro-me que, na primeira ronda, joguei muito bem no primeiro set. No segundo set, tive aquela percepção de quantos pontos iria ganhar e qual iria ser a minha posição no ranking. O que aconteceu? Perdi o segundo set por 6-0. Por vezes, a minha cabeça está muito além do meu jogo e do meu físico. Ao longo destes últimos 12 meses, o que aprendi mais foi continuar a tentar, a jogar e ver no que dá. Às vezes, só é preciso uma segunda oportunidade”, explicou a tenista nascida em Kiev e residente em Hamburgo, onde foi treinada pelo pai, Vladimir, antigo jogador da Taça Davis pela Ucrânia.

Depois de, em 2020, lhe ter sido diagnosticada espondilartrite, uma doença reumática auto-imune que a impede por vezes de treinar-se e competir como gostaria, alguns resultados começaram a aparecer; uma meia-final em 2023 (Cluj Napoca) e outras duas em 2024 (Budapeste e Monastir), mas sem a consistência que lhe permitisse entrar no top 100. “No fundo, esta é sempre apenas uma parte da minha vida. Tenho de estar sempre atenta, tenho de cuidar do meu corpo, tenho de comer bem. Preciso de recuperar bem o corpo para ficar em forma”, explicou Lys, próxima adversária da segunda favorita, Iga Swiatek, que arrasou Emma Raducanu (61.ª), em 70 minutos: 6-1, 6-0.

No extremo oposto está Gael Monfils. O francês de 38 anos já não tem nada a provar, joga pelo simples prazer de competir, mas vai deixando todos incrédulos com o ténis que ainda é capaz de produzir. Foi o caso de Taylor Fritz (4.º) que chegou a Melbourne com elevadas expectativas, mas teve de despedir-se de Melbourne pois não conseguiu encontrar forma de superar a solidez do fundo do court e a imprevisibilidade do francês, que venceu, por 3-6, 7-5, 7-6 (7/1) e 6-4. Foi a melhor vitória de Monfils num torneio do Grand Slam, a oitava (e primeira desde 2014) sobre um top 10, que o leva aos “oitavos” de um major pela primeira vez desde há, exactamente, três anos.

Nos oitavos-de-final estão igualmente Francisco Cabral e Nuno Borges que somaram a segunda vitória no Open da Austrália, repetindo o resultado no último US Open. Graças a um excelente tie-break e somente um break no set decisivo, o par português eliminou Sriram Balaji e Miguel Reyes-Varela, por 7-6 (7/1), 4-6 e 6-3, e vão agora defrontar os neerlandeses Botic Van de Zandschulp/Tallon Griekspoor.