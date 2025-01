Sporting vence e segura liderança isolada da Liga

O Sporting venceu neste sábado, em Vila do Conde, o Rio Ave, por 3-0 e mostrou que a derrota na final da Taça da Liga contra o Benfica já está para trás das costas. “Há algo melhor guardado para nós”, estava escrito numa tarja exibida pelos adeptos “leoninos” no começo da partida no Estádio dos Arcos. E com uma exibição dominadora, os jogadores sportinguistas mostraram que estão determinados a provar isso mesmo, ficando apenas a dever a si próprios uma goleada das antigas, tantas foram as oportunidades de golo criadas e desperdiçadas na partida.

Rui Borges mexeu no “onze” sportinguista. Fez cinco alterações em relação à equipa titular que jogou a final da Taça da Liga, com destaque para a inclusão do guarda-redes Rui Silva e para a presença de Gyökeres no banco de suplentes. E a verdade é que a ausência do goleador sueco, substituído por Harder, não se sentiu.

A primeira parte foi totalmente do Sporting, que se viu na frente do marcador logo aos 3’, graças a um autogolo de Aderllan Santos e que simplificou ainda mais a tarefa sportinguista num estádio que podia trazer complicações – é que o Rio Ave ainda não tinha perdido qualquer jogo no seu terreno esta temporada e tinha marcado golos em todas as partidas. E o Sporting só ficou a dever a si próprio um resultado mais dilatado do que aquele com que terminou o encontro.

Com uma pressão “alta” e beneficiando da ausência de Clayton (o melhor marcador da equipa, com dez golos marcados) na formação do Rio Ave, o Sporting neutralizou a construção de jogo da formação de Vila do Conde.

Já quando se tratava de construir, a equipa orientada por Rui Borges usou e abusou de uma fórmula que resultou vezes sem conta e proporcionou uma série de ocasiões de perigo que só o guarda-redes Mistza impediu que se transformassem em golos. Com uma defesa composta por quatro e com Debast a surgir no meio-campo, os “leões” faziam recuar o belga ao mesmo tempo que Quenda (no flanco esquerda) ia para o interior do relvado, abrindo espaço para o lateral Maxi Araújo.

Um movimento que deixava os sportinguistas em vantagem e que permitiu uma mão cheia de oportunidades de golo durante os primeiros 45 minutos – Harder, Hjulmand e Trincão e um remate à barra de Quenda, para além do lance que deu penálti e o segundo golo dos “leões”.

A segunda parte começou com Martim Neto no lugar de João Novais na equipa do Rio Ave. Mas depois de cinco minutos de algum inconformismo vila-condense, a partida voltou à tendência do primeiro tempo.

O Sporting ensaiou mais uma série de vezes o mesmo movimento e continuou a desperdiçar várias excelentes ocasiões de golo: Quenda, Harder e Trincão. Um desperdício que não teve consequências, já que o Rio Ave voltou a ser uma equipa inofensiva e que fez com que a estreia de Rui Silva na baliza sportinguista fosse uma noite sem trabalho.

Positivo/Negativo Positivo Quenda Foi pelo seu lado que o Sporting criou quase sempre perigo. Nunca se escondeu, pelo contrário, deu-se sempre ao jogo e esteve perto de marcar várias vezes, a principal das quais quando acertou na barra da baliza do Rio Ave.

Positivo Mistza O guarda-redes do Rio Ave sofreu três golos mas defendeu quase tudo. Isto diz bem da quantidade de defesas que o polaco realizou (10), tendo sido o grande responsável por o resultado ter ficado apenas nos 3-0. Negativo Rio Ave Não fez um remate à baliza e foi uma equipa inofensiva durante toda a partida. Os vilacondenses não perdiam no seu estádio há 20 jogos, mas neste sábado não justificaram esse currículo.

Negativo Harder Teve a oportunidade de ser titular, ocupando o lugar cativo de Gyökeres (para descanso deste). Mas desperdiçou um sem número de ocasiões de golo. Esforçado, sim, mas se alguém ainda tinha a ousadia de pensar que o dinamarquês poderia vir a ser o mesmo que o sueco, teve ontem uma prova clara do contrário.

Mas a partida de Vila do Conde não terminaria sem que o “suspeito do costume” fizesse o gosto ao pé. Gyökeres saiu do banco a poucos minutos do final da partida e foi ele que fez o resultado final, marcando pelo quarto jogo consecutivo - e ainda teve tempo de obrigar o guarda-redes Mistza a desviar para o poste esquerdo um remate perigoso.