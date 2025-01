Sandra Costa Saldanha: “Os museus não podem ter erros nas paredes”

Nova directora do Machado de Castro tudo fará para que a investigação que é feita fora do museu actualize a informação que ele partilha com os visitantes. O seu primeiro desafio é reabrir uma igreja.

A igreja de S. João de Almedina parece hoje um grande armazém, com a nave tomada por um enorme andaime com três níveis onde ainda estão arrumados fragmentos de altar, peças de mobiliário e esculturas várias à espera de serem realocados. São ainda muitos, mas, apesar de tudo, apenas uma parcela do imenso lote de objectos que ali esteve em reserva nas últimas décadas. Espelhos, colunas desirmanadas e retábulos em talha dourada com pinturas da Virgem que pertenceram a outras casas religiosas esperam também a sua vez para serem transportados para outra área do museu.