Proteínas concebidas por IA neutralizam toxinas letais do veneno de cobra

Uma equipa de cientistas concebeu novas proteínas, com recurso à inteligência artificial (IA), que neutralizam as toxinas letais do veneno de cobra, o que pode oferecer uma alternativa mais segura e eficaz aos antídotos tradicionais.

Os detalhes da investigação, testada em experiências com ratos, foram publicados na revista Nature num artigo liderado por um dos mais recentes premiados com o Nobel da Química, David Baker, noticiou a agência de notícias Efe.

As picadas de cobras venenosas afectam entre 1,8 e 2,7 milhões de pessoas por ano, causando cerca de 100 mil mortes anualmente e três vezes mais incapacidades permanentes, incluindo a perda de membros.

De acordo com um comunicado da Universidade Técnica da Dinamarca, citando dados da Organização Mundial da Saúde, a maioria dos ferimentos ocorre em África, Ásia e América Latina, onde os “sistemas de saúde fracos agravam o problema”.

Actualmente, os únicos antídotos utilizados para tratar vítimas de mordeduras de cobra são os derivados de plasma animal e são geralmente dispendiosos, têm eficácia limitada e efeitos secundários adversos.

Além disso, os venenos variam muito de uma espécie de cobra para outra, o que significa que os tratamentos devem ser personalizados, lembrou a universidade.

Nos últimos anos, no entanto, os cientistas obtiveram novos conhecimentos sobre as toxinas de cobras e desenvolveram novas formas de combater os seus efeitos, como neste novo trabalho.

Vantagens do design computacional de proteínas

A equipa liderada por David Baker, da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, e Timothy Patrick Jenkins, da Universidade Técnica da Dinamarca, utilizou ferramentas de deep learning (aprendizagem profunda) para conceber novas proteínas que se ligam e neutralizam as toxinas mortais das cobras. David Baker ganhou o Prémio Nobel da Química de 2024 pelo design computacional de proteínas.

A investigação em ratos centrou-se nas chamadas “toxinas de três dedos”.

Embora as proteínas concebidas ainda não protejam contra o veneno total –​ que é uma mistura complexa de diferentes toxinas exclusivas de cada espécie de cobra –, as moléculas geradas por IA proporcionam uma protecção total contra doses letais de toxinas de três dedos, com uma taxa de sobrevivência de ratinhos de 80-100%.

“As antitoxinas que criámos são fáceis de detectar usando apenas métodos computacionais, são baratas de produzir e robustas em testes laboratoriais”, detalhou David Baker, citado no comunicado da Universidade Técnica da Dinamarca.

As novas antitoxinas podem ser feitas a partir de micróbios, o que evita a imunização tradicional com recurso a animais – os soros antiveneno actuais são feitos a partir de anticorpos gerados pelo veneno de outros animais. Os custos de produção também são reduzidos.

Outra vantagem é que as proteínas projectadas são pequenas, tanto que se espera que penetrem melhor nos tecidos e neutralizem as toxinas mais rapidamente do que os anticorpos actuais, de acordo com os autores da investigação.

E como as proteínas foram criadas inteiramente no computador, utilizando software baseado em inteligência artificial, o tempo gasto na fase de descoberta foi “drasticamente” reduzido.