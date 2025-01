Faltam recursos hídricos para rega do olival e amendoal em Alqueva, diz estudo

Nunca se fizeram tantas contas sobre as reservas de água que a albufeira de Alqueva pode disponibilizar para satisfazer um número crescente de solicitações como as que têm sido feitas, desde que o anterior e o actual Governo decidiram estender os fornecimentos para o regadio aos concelhos de Ourique e Odemira, no Alentejo, ao Algarve e à província espanhola de Huelva.

Pressionada pelo aumento dos consumos, a Empresa de Desenvolvimentos e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA) reagiu impondo um Plano Anual de Utilização de Água em Alqueva (PAUA), que estabelece as dotações máximas a utilizar nas culturas permanentes (olival, amendoal, vinha e frutícolas) e anuais (hortícolas, cereais e pastagens).

Por sua vez, a Olivum - Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal e a Portugal Nuts - Associação de Promoção de Frutos Secos, confrontadas com o mal-estar que o PAUA está a causar nos seus associados, solicitaram à empresa de consultoria Agrogés a elaboração de um estudo prospectivo centrado na discussão e avaliação dos diversos constrangimentos que “estão a condicionar a disponibilização de água para rega”.

Foto Amendoal nas margens da barragem do Pisão, em Ferreira do Alentejo Nuno Ferreira Santos

Ao contrário dos critérios impostos pela EDIA, o relatório do estudo prospectivo, divulgado em Dezembro e consultado pelo PÚBLICO, destaca a urgência de garantir novos recursos hídricos para suprir as necessidades que são consideradas mais prementes nas culturas de olival (71.035 hectares) e amendoal (23.859 hectares), que só por si representam 82% dos 115 mil hectares inscritos para rega em 2023. O documento conclui que as actuais dotações de rega para as duas culturas “são claramente insuficientes para fazer face às respectivas necessidades hídricas consideradas adequadas para o melhor desenvolvimento dos respectivos povoamentos”.

O PAUA estabelece para o amendoal uma dotação de 6000 metros cúbicos (m3) por hectare, enquanto o estudo da Agrogés avança com uma estimativa de 7500 m3. Para o olival em sebe (superintensivo), cultura que merece a preferência dos produtores, a EDIA situa a dotação máxima nos 3.400 m3/hectare. Já o documento sugere 3.800 m3/hectare, frisando que a escassez hídrica será “necessariamente agravada no futuro”. Os cenários de alterações climáticas “prevêem acréscimos de necessidades hídricas entre 5% e 21% para o olival e entre 4% e 13% para o amendoal”, assinala o estudo prospectivo.

Nestas circunstâncias, as necessidades de rega da cultura do olival podem atingir um consumo máximo de cerca de 4.600 m3/hectare. Já no caso do amendoal as necessidades de consumos podem alcançar os 8500 m3. Ao mesmo tempo, prevê-se que as afluências naturais anuais médias às barragens do Alqueva e de Pedrógão, pontos de fornecimento de água ao sistema de regadio, “deverão reduzir-se entre 5% e 10%”, no período 2021/22-2050/51, e entre 15% e 30% no período 2051/52-2080/81, antecipa o estudo da Agrogés.

Volume desactualizado

Para justificar a aplicação das actuais dotações de água que a Olivum e a Portugal Nuts consideram restritiva e lesiva para as duas culturas já referidas, a EDIA afirma que o PAUA pretende mitigar o risco de escassez de água na região beneficiada por Alqueva, aprovisionando anualmente um volume de água que permita o normal desenvolvimento de três campanhas de rega.

Na actual área inscrita das culturas em Alqueva (115 mil hectares), o estudo da Agrogés aponta como “óptimo” para as necessidades de rega um volume de água de 654 hectómetros (hm3)/ano. Contudo, tendo em conta toda a área infra-estruturada e os blocos de expansão (o que totalizará nos próximos três anos cerca de 175 mil hectares), estima-se que “poderão ser necessários, em circunstâncias normais, volumes de água entre 924 hm3/ano e, no pior cenário de alterações climáticas, 1070 hm3/ano” acentua o documento.

Estes são valores que diferem substancialmente dos que estão inscritos no Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) atribuído à gestão da EDIA, que autoriza um volume máximo de água para rega de 590 hm3/ano. Este volume anual mantém-se desde Fevereiro de 2007 e foi atribuído num enquadramento “substancialmente diferente do actual”, diz o novo estudo.

A área utilizada naquele ano, na que foi considerada a 1ª fase do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), situava-se em cerca de 120 mil hectares de área. Mas quando a 2.ª Fase do EFMA (mais 35 mil hectares) estiver concluída dentro de três anos, a área beneficiada rondará os 155 mil hectares, a que se somam cerca de 20 mil hectares de áreas precárias devidamente “reconhecidas” pela EDIA.

Adicionalmente aos volumes já referidos, são fornecidos e continuarão a ser fornecidos recursos hídricos a alguns perímetros públicos confinantes, (situados fora do EFMA), para assegurar os fornecimentos ao regadio em anos de maior escassez hídrica, com débitos que podem chegar aos 80 hm3. Aos volumes já mencionados terão de acrescer mais 120 hm3 que serão lançados nos próximos anos, em partes iguais, para o Algarve e para a região espanhol de Huelva, com base no acordo sobre a bombagem do Bocachança alcançado na XXXV Cimeira Luso-Espanhola realizada em Faro, em Outubro passado.

Por sua vez, a EDP tem acesso a 720 hm3 para a produção de energia, quando a cota da albufeira de Alqueva for superior aos 148,69 metros acima do nível do mar, que corresponde a um volume armazenado de 3350 hm3, 85% da capacidade da albufeira.

Contudo, a empresa pode efectuar turbinamentos para a produção de energia até à cota 135 metros, mas com uma condição: “Toda a água que for turbinada terá de ser posteriormente bombeada para a albufeira de Alqueva”, estabelece o “anexo IV Condições Gerais de Gestão de Água” do contrato entre o Estado e a EDIA, sobre a concessão dos recursos hídricos de Alqueva.

Porém, e tendo em conta os dados apresentados, a Agrogés considera que mesmo no cenário mais crítico, existe “margem” para satisfazer consumos de rega de cerca de 175 mil hectares “durante dois anos consecutivos”, que podem ser garantidos com o volume disponível em Alqueva de 2730 hm3.

Foto Olival intensivo em Ferreira do Alentejo Nuno Ferreira Santos

“Vale a pena referir que, em nosso entender, existe uma margem muito interessante para que seja proposta a revisão do TURH da EDIA”, lê-se no documento. A Agrogés critica igualmente as exigências impostas no PAUA, opção que “penaliza de forma evidente a exploração em cada um dos anos, por restrições desnecessárias às dotações de rega autorizadas para as diversas culturas”, conclui o estudo, que deixa um alerta: perante o que ficou escrito no estudo prospectivo e se “não forem implementadas soluções de reforço das afluências ao sistema do EFMA, estaremos perante um cenário de potencial 'insuficiência' de água para satisfazer a procura que irá ocorrer dentro de um ou dois anos”.

Relatório defende mais transvases

Com base no estudo “Disponibilidades hídricas actuais e futuras da zona de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, realizado pela Blue Focus, empresa consultora em domínios relacionados com a água, e publicado em Julho 2024, a Agrogés adianta que as afluências naturais anuais médias às barragens do Alqueva e de Pedrógão deverão reduzir-se entre 5% e 10%, no período 2021/22-2050/51, e entre 15% e 30% no período 2051/52-2080/81.

Para mitigar os efeitos das alterações climáticas na redução dos recursos hídricos no Sul de Portugal, a Agrogés defende o recurso à água proveniente de outras bacias hidrográficas, através de transvases, com origem nas regiões do Norte e Centro de Portugal, que seria debitada durante o período de Outono/Inverno. “São regiões claramente excedentárias de água para os níveis de utilização existentes e previstos para o futuro”, analisa a empresa, frisando as vantagens desta transferência para as bacias do Guadiana/Sado e para as ribeiras do Algarve.

Recorrendo aos especialistas que se têm pronunciado sobre esta matéria, a Agrogés diz que uma solução baseada no transvase “permitirá” obter um volume de água “adicional de 800 hm3 (100 hm3 com destino ao Algarve e os restantes ao Alentejo), mais do que suficiente para satisfazer as necessidades das culturas regadas pelo sistema Alqueva nos cenários futuros de alterações climáticas”, enfatiza o estudo prospectivo.