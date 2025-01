Imigração: “Desde que venham com trabalho e um lugar para dormir, não tenho nada contra”

Vêm da Índia, do Bangladesh, do Nepal – de locais que a maioria dos portugueses não saberá apontar no mapa. E, apesar de constituírem apenas 7% entre as 11 nacionalidades mais representadas em Portugal, os imigrantes do subcontinente asiático são os que congregam maior animosidade. Mas o sentimento parece alimentado pelo que se ouve nas televisões e lê nos jornais, mais do que por conflitos resultantes da convivência quotidiana: “Desde que venham com trabalho e um lugar para dormir, não tenho nada contra”, diz um dos portugueses ouvidos pelo PÚBLICO, que, depois de o barómetro feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, dedicado a colher as percepções dos portugueses face à imigração, ter ajudado a desocultar um sentimento mais vincado de rejeição face a esta comunidade de imigrantes, foi calcorrear as ruas de uma cidade (centro do Porto) e de uma vila (a Marinha das Ondas, na Figueira da Foz), onde imigrantes e portugueses vão convivendo pacificamente desde há vários anos, tratando de esbater aquilo que os separa, nomeadamente a religião e a língua.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt