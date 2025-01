Só exames laboratoriais vão permitir perceber se Couto dos Santos morreu de doença súbita

Só os exames laboratoriais que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) se encontra a fazer ao corpo do antigo ministro António Couto dos Santos vão permitir perceber se a causa da sua morte foi uma doença súbita, nomeadamente um enfarte. O antigo governante, com 75 anos, foi encontrado sem vida na segunda-feira da semana passada num lago de um campo de golfe, em Matosinhos.

A autópsia realizada na Delegação do Porto daquele instituto na semana passada só terá permitido excluir o afogamento como causa de morte, não tendo encontrado, como acontece muitas vezes, vestígios de enfarte.

Tal, explicou um médico legista ao PÚBLICO, não significa que Couto dos Santos não tenha de facto morrido de um problema cardíaco. “Em grande parte dos casos, o enfarte não é visível a olho nu na mesa da autópsia. É necessário analisar fragmentos do coração ao microscópio para tirar uma conclusão”, explicou o especialista.

Há fontes que dão conta de que Couto dos Santos apresentaria uma lesão na parte frontal da cabeça, que poderá, contudo, ter resultado de uma eventual queda que o antigo ministro possa ter dado na sequência de um problema súbito de saúde.

Fonte oficial do INMLCF diz apenas que se aguardam os resultados dos exames complementares laboratoriais e que, nesta fase, não é possível dar mais informações sobre o caso.

Apesar de a sua morte ter sido inesperada, o antigo ministro teria alguns problemas de saúde, tomando regularmente medicação. Os exames toxicológicos vão determinar se estava a cumprir a prescrição médica ou se tinha no organismo substâncias anómalas.

Apesar de a causa da morte de Couto dos Santos ser desconhecida, o caso não está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que nem sequer foi chamada ao campo de golfe onde o corpo foi encontrado. Isto aconteceu porque a PSP, que tomou conta da ocorrência, entendeu não existirem indícios de crime. Nestas situações, comuns em pessoas de idade, a PSP não comunica sequer a morte à Judiciária, que assim só pode ser chamada mais tarde a investigar a ocorrência, por ordem do Ministério Público.

Tal não ocorreu. Existe, contudo, um inquérito a correr no Ministério Público de Matosinhos para investigar a causa da morte e, segundo o PÚBLICO apurou, o titular do mesmo ainda se encontra a aguardar o envio do relatório da autópsia por parte do instituto de medicina legal. O comum é que o INMLCF demore, no mínimo, três meses a enviar os resultados da sua averiguação para o Ministério Público, havendo casos em que esse prazo se prolonga para mais do dobro.

Couto dos Santos foi por três vezes ministro em governos liderados por Aníbal Cavaco Silva, tendo gerido as pastas da Educação (1992-1993), Assuntos Parlamentares (1991-1992) e Juventude (1987-1991), e sido antes secretário de Estado da Juventude, Qualidade de Vida e Ambiente. Foi deputado do PSD em várias legislaturas, pelos círculos eleitorais de Setúbal e Aveiro. Desde 2008 exercia ainda as funções de cônsul honorário da Rússia no Porto, tendo apresentado a sua recusa em Fevereiro de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.



Nasceu em 18 de Maio de 1949, em Forjães, no concelho de Esposende, mas concluiu o ensino secundário no Liceu Passos Manuel, em Lisboa. Licenciou-se em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico da capital.

Enquanto ministro da Educação, enfrentou um período de forte contestação estudantil às propinas e à Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior (PGA), que acabou por conduzir à sua demissão. Foi nessa altura que ouviu uma geração inteira a gritar “não pagamos”.