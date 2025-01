Reunião de apresentação da proposta final do Governo aos bombeiros termina sem acordo

Cinco estruturas sindicais representantes dos bombeiros sapadores terminaram o encontro desta sexta-feira com o Governo sem acordo assinado. Maior sindicato do sector ainda em reunião.

A primeira reunião entre o Governo e alguns dos sindicatos dos bombeiros sapadores terminou esta sexta-feira sem acordo assinado, com as estruturas sindicais a dizerem no fim do encontro que vão analisar a última proposta.

Os cinco sindicatos que apresentaram à secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território uma proposta conjunta estiveram reunidos no edifício sede do Governo, em Lisboa, durante cerca de três horas.

No final do encontro, adiantaram apenas que o Governo não pretende continuar as reuniões e que vão agora estudar a proposta, recusando prestar mais declarações e apontando para uma decisão que será anunciada em comunicado ainda esta sexta-feira.

Depois da reunião com os cinco sindicatos — Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), Sindicatos dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) e Frente Comum —, o Governo está agora reunido com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS), o maior do sector.

O primeiro-ministro avisou na quinta-feira que o Governo esgotou a sua capacidade negocial com as entidades representativas dos bombeiros sapadores e que avançará unilateralmente sem ter em conta as mais recentes aproximações se o impasse persistir.

À entrada do edifício onde decorrem as reuniões negociais, o presidente do SNBS, Ricardo Cunha, voltou a dizer que se o Governo apresentar a mesma proposta, "não há acordo" e sublinhou que "não há transparência" neste processo negocial. Admitiu ainda que o regresso aos protestos, caso não exista um acordo entre as partes, "está sempre em cima da mesa".

À porta do edifício sede do Governo estão, desde as 15h, cerca de três dezenas de bombeiros, vestidos à civil, à espera do fim das reuniões.

Na última reunião, o Governo avançou com uma proposta que não agradou a nenhum dos sindicatos e que passava por aumentos faseados até 2027. Por exemplo, o Governo propôs que um bombeiro, depois do primeiro ano em período experimental, receba 1222 euros este ano, 1175 euros em 2026 e 1228 euros em 2027.

Neste ponto, os sindicatos querem que os aumentos sejam antecipados para 2026.

O Governo aceitou manter as actuais sete categorias na carreira especial — ao contrário das cinco categorias da anterior proposta — e manter as actuais 35 horas semanais de trabalho — ao contrário das 40 horas propostas em Dezembro do ano passado.

O Governo propôs também um suplemento único, ao contrário daquilo que tinha proposto na última reunião, em 3 de Dezembro. Este suplemento seria de 20% da remuneração base de cada trabalhador com um aumento faseado — 10% em 2025, 5% em 2026 e 5% em 2027.

No início de Dezembro, o executivo suspendeu as negociações com os bombeiros sapadores, acusando-os de estarem a fazer pressão ilegítima, com um protesto que incluiu petardos, tochas e fumo junto à sede do Governo.