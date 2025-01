Linha SNS triou mais de 16 mil grávidas desde o início das urgências referenciadas

Segundo as regras do projecto-piloto, antes de se dirigirem ao hospital todas as utentes têm de ligar primeiro para a Linha SNS24, que determinará o tipo de cuidados a que as mulheres devem aceder.

Desde que arrancou o projecto-piloto das urgências de ginecologia/obstetrícia referenciadas, a 16 de Dezembro, até ao dia 13 desde mês, a Linha SNS24 realizou mais de 16 mil triagens a utentes grávidas. Segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), enviados ao PÚBLICO, cerca de 72% resultaram em encaminhamentos para uma urgência.

De acordo com as regras do projecto-piloto, antes de se dirigirem ao hospital todas as utentes têm de ligar primeiro para a Linha SNS24, que determinará o tipo de cuidados a que as mulheres devem aceder. Se não o fizerem antes, estas urgências têm disponível um telefone com ligação directa à Linha SNS24 para que possam fazer esta referenciação prévia.

“Desde que se iniciou o novo modelo das urgências obstétricas e ginecológicas, em projecto-piloto, e até 13 de Janeiro, foram realizadas mais de 16 mil triagens a utentes grávidas”, adianta os SPMS. Relativamente aos encaminhamentos, “perto de 700 foram para autocuidados, perto de três mil para cuidados de saúde primários, mais de 11.700 para serviços de urgência e mais de 900 para o INEM”.

Neste quase um mês de projecto-piloto, em média, por dia, a Linha SNS24 triou cerca de 571 utentes grávidas. O que que representa um aumento em relação ao período entre 1 de Junho do ano passado e o dia 15 deste mês, em que foram triadas cerca de 65 mil grávidas. Ou seja, uma média diária de cerca de 285 triagens.

Numa primeira fase, o projecto-piloto iniciou-se em 14 Unidades Locais de Saúde (ULS) - Maternidade Alfredo da Costa e hospitais Santa Maria, São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Loures, Cascais, Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes na região de Lisboa e Vale do Tejo, Caldas da Rainha e Leiria e ainda o Centro Materno Infantil do Norte, Gaia e Portalegre (as três últimas aderiram de forma voluntária).

Cumprindo a previsão inicial, o projecto passou também a estar em funcionamento na Península de Setúbal, nas ULS Almada-Seixal, Arco Ribeirinho e Arrábida desde o dia 6 de Janeiro.