Infarmed avança com auditoria para avaliar falta de medicamentos e sensores para diabetes

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) anunciou esta sexta-feira que está no terreno com um "processo alargado de auditorias e inspecções a todo o circuito do medicamento" face à escassez no mercado global de alguns medicamentos para o tratamento da diabetes e de sensores medidores de glicose, que estarão a ser usados para outras funções, dificultando o acesso por parte dos doentes que deles necessitam por questões de saúde. O objectivo é verificar se está a haver desvios ou prescrição abusiva.

Em comunicado, o Infarmed revela que "tem monitorizado a disponibilidade dos fármacos antidiabéticos, nomeadamente os agonistas dos receptores GLP-1 (Semaglutido, Dulaglutido, Liraglutido e Exenatido), atenta a escassez no mercado global destes e de outros fármacos do mesmo grupo terapêutico", que nos últimos anos têm estado a ser cada vez mais usados por muitas pessoas para a perda de peso, fazendo também aumentar a despesa para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as comparticipações.

Na mesma área da diabetes, o INFARMED revela que tem igualmente mantido um processo semelhante no que respeita ao acesso aos sensores de medição de glicémia que, como o PÚBLICO escreveu em Agosto, têm estado por vezes esgotados nas farmácias, havendo notícia de que estarão a ser usados por desportistas e entusiastas dos ginásios para controlarem o seu desempenho desportivo.

"Importa recordar que quer os medicamentos quer os sensores estão financiados pelo Serviço Nacional de Saúde para a gestão e controlo da diabetes mellitus e apenas nessas indicações são comparticipados", lembra o Infarmed. Recorde-se que no caso dos medicamentos, desde 2022, por indicação do anterior ministro Manuel Pizarro, que "a sua prescrição dispõe de um alerta no sistema PEM de prescrição electrónica no sentido de o médico confirmar a prescrição nas indicações especificamente financiadas, únicas situações em que o medicamento é comparticipado. Fora dessas indicações não é elegível para comparticipação pelo SNS", lembra a autoridade do medicamento, revelando que a partir de agora "este mecanismo será também alargado aos sensores de determinação da glicose intersticial".

Nesta nota à imprensa, o INFARMED anuncia que arrancou com "um processo alargado de auditorias e inspecções a todo o circuito do medicamento, desde o fabricante e titular de autorização de introdução no mercado, aos distribuidores, farmácias e sistema de saúde. Essas acções iniciaram-se no corrente mês de Janeiro", e são divulgadas no mesmo dia em que o semanário Expresso noticia que no ano passado foram vendidas, em média, nas farmácias portuguesas mais de 33 mil embalagens por mês de semaglutido, substância activa do Ozempic e que este já é o quinto medicamento que mais custa ao SNS.

Segundo os dados do Infarmed, os encargos do SNS com apenas duas substâncias (semaglutido e dulaglutido) passaram de perto de 63 milhões de euros em 2022 para mais de 73 milhões em 2023, tendo até Outubro de 2024 ascendido a perto de 63 milhões de euros.

Em Dezembro, e após notícias de dificuldades de acesso, o Infarmed anunciou um reforço do abastecimento dos sensores de medição da glicemia Freestyle com um novo dispositivo, em tudo idêntico ao anterior e com o mesmo preço e comparticipação.

A medida pretendeu mitigar "os constrangimentos no abastecimento de sensores 'Freestyle Libre 2'”, que foram reportados por utentes e farmácias. Segundo o Infarmed, a empresa responsável pela colocação no mercado destes dispositivos justificou-se com "um desequilíbrio da produção".