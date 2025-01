Há quatro candidaturas à Ordem dos Advogados, todas convergem na necessidade de unir a classe

Os três candidatos que concorrem contra a bastonária recandidata à liderança da Ordem dos Advogados (OA) convergem na ideia de que é necessário voltar a unir a classe e devolver à Ordem credibilidade e peso institucional.

Ricardo Serrano Vieira, João Massano e José Costa Pinto concorrem contra a actual bastonária nas eleições à OA de Março, antecipadas por Fernanda de Almeida Pinheiro depois da entrada em vigor dos novos Estatutos, que criaram novos órgãos na estrutura.

Numa nota à Lusa sobre as linhas gerais da sua candidatura, José Costa Pinto critica a perda de importância do órgão regulador dos advogados na sociedade, considerando que a OA é hoje "uma sombra do seu passado: dividida, desprestigiada e inconsequente na representação dos seus associados".

O advogado de Lisboa defende que "é o momento de afirmar uma nova voz que una os advogados e os volte a reunir em torno de uma casa comum que sirva o seu propósito", tendo nas linhas estratégicas do seu programa os objectivos de "afirmar uma nova voz", "unir o que foi dividido", "restaurar a credibilidade perdida" e "não deixar ninguém para trás".

João Massano, actual presidente do Conselho Regional de Lisboa (CRL) da OA, entende que a divisão dentro da Ordem neste momento "é óbvia".

"Basta ver como a bastonária criou divisões entre quem aderiu ao protesto das defesas oficiosas e os outros, entre quem trabalha de uma forma ou de outra, entre quem trabalha em grandes escritórios de advocacia ou em nome próprio", criticou Massano, que considera haver uma "luta de classes" dentro da OA, apontando ainda ao actual Conselho Geral perseguições e processos disciplinares dentro do CRL.

Ricardo Serrano Vieira manifestou-se também preocupado com as relações da OA com outras instituições, nomeadamente com o Governo e o Parlamento, com a criação de uma ideia de que existem "advogados de 1.ª e de 2.ª", mas sobretudo com assimetrias regionais, um dos eixos principais do seu programa, que quer efectivar uma descentralização da Ordem e promover uma política de proximidade com total cobertura territorial, tendo listas compostas por advogados de todo o país.

No acesso ao direito, Ricardo Serrano Vieira critica as actuais condições de pagamento aos advogados oficiosos, considerando que a tabela, que está em processo de revisão, não permite condições de vida e trabalho dignas, questiona que se promova um protesto dos advogados oficiosos para contestar honorários e depois se aceite receber 7,5 euros por processo administrativo nos casos de regularização de migrantes e propõe formas de garantir assessoria jurídica permanente em serviços do Estado.

Para garantir financiamento à presença de um advogado em cada esquadra ou em cada posto de atendimento da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), o candidato diz que bastaria reverter a prática de "sistema de cárcere" no país, que custa 44 euros por dia por recluso, substituindo penas de prisão por pulseiras electrónicas para garantir uma poupança de 200 milhões de euros anuais, se a medida fosse aplicada a três mil reclusos.

Sobre a caixa de previdência dos advogados e solicitadores (CPAS), Serrano Vieira recusa "entrar em demagogias" sobre "acabar ou permitir escolher" o sistema de descontos, que considera ser um "discurso de apelo ao voto" e propõe escalões progressivos de contribuições.

O processo de revisão em curso da CPAS, é uma das bandeiras da candidatura da actual bastonária, que numa nota da sua lista publicada na rede social Facebook, alerta para riscos de retrocesso.

"Estas eleições antecipadas exigem uma resposta firme para garantir que as reformas em curso, especialmente na CPAS e na dignificação do Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais (SADT), não sejam interrompidas por interesses que nunca se comprometeram verdadeiramente com mudanças efectivas. A advocacia portuguesa enfrenta hoje desafios que exigem coragem, determinação e, acima de tudo, continuidade", afirmou.

Fernanda de Almeida Pinheiro defende que foi o seu Conselho Geral "que, nos últimos dois anos, assumiu compromissos reais e entregou resultados concretos" para uma reforma da CPAS que garanta "igualdade, justiça contributiva e respeito pelos direitos adquiridos" e por uma revisão da tabela do SADT que consagra "aumentos globais significativos (actos e valor) e o compromisso para melhorias futuras".

Sobre estes dois temas, João Massano recusa fazer promessas sobre "aquilo que não depende directamente da OA", mas promete um trabalho junto dos partidos para "sensibilizar para a necessidade de um regime de previdência com características mais assistencialistas".

Uma das suas propostas contempla uma rede integrada de apoio à classe, o Advogado 360º, com valências por exemplo ao nível da saúde mental, mas quer também rever os estatutos recentemente aprovados e que "prejudicam e muito a classe", criticando o actual Conselho Geral por não ter promovido a participação da classe na aprovação de propostas em assembleia, e afirmando que "a falta de transparência é total" também na revisão da tabela das oficiosas, por não ter sido comunicada pela OA aos advogados a proposta do Governo.

Melhorar a participação sobre as decisões que afectam a classe está também nas prioridades de José Costa Pinto, que quer assembleias em formato híbrido que permitam votações à distância, eventos anuais para ouvir as preocupações dos advogados. Quer também alterar o regulamento de remunerações para assegurar que, excepto nos casos previstos na lei, a participação nos órgãos da OA não é paga, "promovendo uma participação altruísta, imbuída de espírito de missão".

José Costa Pinto quer melhorar a assistência e direitos sociais, revendo o conceito de justo impedimento para adiar diligências e garantindo maior protecção aos advogados, criar uma bolsa nacional de advogados que possam substituir colegas impossibilitados de trabalhar, "promovendo um apoio inovador e solidário" e reduzir as quotas pagas à OA pelos associados, "rejeitando gastos desmesurados que comprometam o futuro da Instituição".

Sobre gastos da OA, João Massano apontou a compra de um edifício para uma nova sede complementar da OA em Lisboa, por 3,4 milhões euros, como uma decisão questionável do actual Conselho Geral.

"Comigo não vai haver aquisição para uma nova sede. Temos que fazer contas", afirma.

Os candidatos têm até ao final da tarde desta sexta-feira para formalizar a entrega na OA das listas que concorrem às eleições de Março, com primeira volta agendada para 18 e 19 de Março e segunda volta para 31 de Março.

Nas últimas eleições, em 2022, houve sete concorrentes.