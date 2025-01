Gandra d’Almeida demite-se após suspeitas de acumulação indevida de rendimentos

Pedido entregue esta sexta-feira após a SIC ter noticiado acumulação ilegal de funções quando era director da delegação regional do Norte do INEM. Ana Paula Martins aceitou e IGAS abre investigação.

António Gandra d'Almeida, director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), entregou esta sexta-feira à noite o pedido de demissão à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, na sequência de uma reportagem da SIC que noticiou uma acumulação indevida de funções durante mais de dois anos. Gandra d'Almeida terá exercido funções como médico tarefeiro em Faro e em Portimão e recebido cerca de 200 mil euros, durante cerca de dois anos, enquanto era director da delegação regional do Norte do INEM, violando o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.

Em comunicado, o gabinete da ministra confirma que a demissão do CEO do SNS foi aceite e, questionada pelo PÚBLICO, a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) também irá abrir um processo de inspecção.

"A IGAS vai realizar uma investigação através de um processo de inspecção aos factos mencionados na notícia sobre a acumulação de funções do director executivo do Serviço Nacional de Saúde", adiantou fonte oficial.

"Atendendo às circunstâncias e à importância de preservar o SNS, a ministra da Saúde aceitou o pedido de demissão. O novo director executivo do SNS será anunciado nos próximos dias", lê-se na nota enviada à imprensa, onde Ana Paula Martins "agradece o trabalho competente realizado pelo director executivo, o esforço que toda a equipa que sob a sua direcção tem sido realizado para servir os portugueses nestes tempos difíceis e espera que a situação se esclareça no mais breve prazo".

No pedido de demissão enviado ao Governo e tornado público através de uma informação enviada à comunicação social, Gandra d'Almeida confirma que sai devido à reportagem da SIC, "que incide sobre a minha actuação profissional nos anos que precederam o exercício de funções como director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - 2021, 2022 e 2023", como escreve numa nota tornada pública.

"A mesma contém imprecisões e falsidades que lesam o meu bom nome e, portanto, a condição primeira para que possa servir, com toda a liberdade, o SNS, os seus profissionais e os seus utentes, e honrar o convite que me foi feito pelo governo. Embora entenda que não cometi qualquer ilegalidade ou irregularidade, para defesa do SNS e, com não menos importância, para protecção da minha família e do futuro que queremos seja de dignidade, pedi, hoje mesmo, a Sua Excelência a Ministra da Saúde, que me dispense de imediato do exercício das minhas actuais funções", acrescentou.

De acordo com a investigação da SIC, António Gandra D'Almeida terá auferido mais de 200 mil euros pelos turnos que cumpria nos hospitais algarvios, apesar de só ter recebido autorização do INEM para o fazer se não recebesse qualquer vencimento por esse trabalho. O director do SNS contornava essa regra ao celebrar os contratos de prestação de serviços através de uma empresa gerida pela mulher do médico-cirurgião, com o nome "Raiz Binária".

Segundo o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, "o exercício de cargos dirigentes é feito em regime de exclusividade" e "implica a renúncia ao exercício de quaisquer outras actividades ou funções de natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com carácter regular ou não, e independentemente da respectiva remuneração".

Citado pela SIC, o advogado Paulo Veiga e Moura, especialista em Direito Administrativo, considera que Gandra d'Almeida terá feito uma acumulação ilegal de funções públicas. Um outro advogado ouvido pela SIC, Ricardo Magalhães, considera que Gandra violou o dever de exclusividade e poderá vir a ser obrigado a devolver os montantes que terá recebido indevidamente.

Este é o segundo caso em que o nome de Gandra d'Almeida está envolto em polémica. Na sequência de uma denúncia anónima, noticiada pelo PÚBLICO em Novembro, a Inspecção Geral das Actividades em Saúde (IGAS) está a averiguar se o director executivo do SNS, que em Outubro de 2024 foi submetido a uma cirurgia plástica no hospital de Gaia, terá desrespeitado as regras que regulam a organização das listas de espera no SNS, ou seja, se eventualmente terá passado à frente de outros doentes na mesma situação, desrespeitando o percurso habitual dentro do SNS.

Recorde-se que o Ministério da Saúde anunciou a escolha de António Gandra d'Almeida como director executivo do SNS a 22 de Maio do ano passado, na sequência do pedido de demissão de Fernando Araújo do cargo e dos restantes elementos da direcção executiva. A resolução do Conselho de Ministros com a nomeação foi publicada em Diário da República em Junho.

Gandra d'Almeida é licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Tenente-Coronel Médico dos quadros permanentes do Exército, é especialista em cirurgia geral e tem a competência em gestão de serviços de saúde, emergência e medicina militar pela Ordem dos Médicos.