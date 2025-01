Estatuto do idoso foi aprovado e ministra garante que será “regulamentado”. Institucionalização será “o último recurso”

Proposta contou apenas com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. Várias propostas de forças políticas sobre o tema também mereceram aprovação.

A proposta de lei do Governo que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa foi aprovada esta sexta-feira no parlamento, com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda (BE), mas não esteve isenta de críticas. Várias forças políticas alertaram que não é suficiente elencar direitos, apelando a que se avance, de facto, para medidas concretas, ao que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Rosário Palma Ramalho respondeu com uma garantia: “Não haja dúvidas que será regulamentado”.

Como a própria governante admitiu, muito do que está no estatuto ao nível da definição dos direitos dos idosos já existe, só não estava agregado num único documento, procurando-se agora, com a aprovação do estatuto, dar “particular dignidade” à defesa daqueles direitos, frisou.

Mas, numa altura em que Portugal soma já mais de 188 idosos por cada 100 jovens, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2023, o documento prevê também algumas mudanças em diversas áreas, seja na construção de um novo modelo de apoio domiciliário - que, tal como já tinha sido anunciado, está a ser desenhado em parceria com o Ministério da Saúde -, seja na expansão dos serviços de teleassistência e da introdução de “práticas facilitadoras no acesso ao arrendamento” por parte dos mais velhos. “Algumas destas matérias carecem de regulamentação, pelo que aguardamos a sua aprovação aqui”, alertou Rosário Palma Ramalho.

A generalidade dos deputados acompanhou esta preocupação, viabilizando o documento, que deverá agora ser discutido de forma mais pormenorizada na respectiva comissão, avançando-se, então, para a regulamentação das medidas ali previstas e para a sua efectiva concretização.

A necessidade de dignificar os idosos e garantir que têm uma vida melhor foi unânime entre todos os grupos parlamentares, que apresentaram, sem excepção projectos de lei ou projectos de resolução relacionados com o tema. A este propósito, a ministra considerou existir um consenso ao nível do reconhecimento dos problemas nesta área, mas não relativamente à metodologia para os resolver.

Uma expressão que levaria o deputado do BE José Soeiro a ironizar que mesmo ao nível da metodologia devia haver alguns aspectos consensuais, como ouvir as associações representativas dos idosos antes de se avançar com uma proposta de estatuto. Algo que insistiu que não foi feito (uma acusação que já fizera esta semana numa audição à ministra) e que esta voltou a negar, dizendo mesmo que foi essa uma dessas associações a sugerir o nome do documento.

A deputada socialista Ana Sofia Antunes, que apresentou o projecto de lei do PS sobre um regime de apoio à autonomia, saúde e segurança da pessoa idosa, também acusou o Governo de não ter ouvido os representantes dos idosos e afirmou que não é por existir “um conjunto de direitos num documento ‘ad hoc’” que os direitos, que até já estavam consagrados, passam a ser de facto aplicados. O que é preciso, frisou, são medidas concretas como as que o PS propunha. Só que o documento acabaria chumbado com os votos contra do PSD, CDS e Chega.

O mesmo destino (com os mesmos votos contra) teve o projecto de lei do PCP, enquanto os restantes documentos seriam aprovados.

Institucionalização como "último recurso"

Pelo Livre, Rui Tavares lembrou que o partido tinha apresentado na anterior legislatura uma Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, que merecera elogios e aprovação do PSD, pelo que não entendeu a razão de este partido ter rejeitado o documento quando ele voltou a ser apresentado nesta legislatura. “Algo mudou”, disse o deputado, frisando que o PSD “votou contra o que tinha votado a favor na legislatura anterior”, para, depois, apresentar algo muito similar. “Foi roubar uma iniciativa em que já tinha votado a favor, mas devolvê-la com muito menos direitos do que antes tinha”, criticou.

Na proposta que agora levou ao parlamento, o Livre defendeu que se avance com uma iniciativa que admita a acumulação da prestação social para a inclusão com a pensão social de velhice, e que se desenvolvam esforços para a adopção de uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas mais velhas.

Na sessão plenária desta manhã fora ainda aprovados os projectos de resolução do PAN pela aprovação de uma Estratégia Europeia Para as Pessoas Idosas, do CDS-PP, para que seja criada uma Estratégia Nacional para o Envelhecimento Activo, do BE por um plano de desinstitucionalização das pessoas idosas e do Chega, por condições de vida física e emocionais mais dignas.

Antes da votação, a secretária de Estado a Acção Social e da Inclusão Clara Marques Mendes encerra o debate sobre o tema, apelando a que se avance para um trabalho em conjunto sobre estas matérias. “Devemos trabalhar todos para que os idosos possam ter opção de permanecer nas suas casas enquanto eles quiserem e que a institucionalização seja o último recurso”, frisou.