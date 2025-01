Director executivo do SNS acumulou funções incompatíveis durante mais de dois anos

Gandra D’Almeida dirigia o INEM do Porto e fazia horas nas urgências de Faro e Portimão ao mesmo tempo. INEM só o permitia se não recebesse ordenado, mas o director do SNS ganhou 200 mil euros.

António Gandra D'Almeida, actualmente director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), acumulou funções incompatíveis durante mais de dois anos, está a noticiar a SIC Notícias: foi director da delegação regional do Norte do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), enquanto também era médico tarefeiro nas urgências em Faro e em Portimão, onde recebia 50 euros por cada hora de trabalho.

De acordo com a investigação da SIC, António Gandra D'Almeida terá auferido mais de 200 mil euros pelos turnos que cumpria nos hospitais algarvios, apesar de só ter recebido autorização do INEM para o fazer se não recebesse qualquer vencimento por esse trabalho. O director do SNS contornava essa regra ao celebrar os contratos de prestação de serviços através de uma empresa gerida pela mulher do médico-cirurgião.

A deliberação que designa o agora director executivo do SNS para o cargo de director da delegação regional do Norte do INEM, em regime de substituição, foi publicada em Diário da República a 12 de Novembro de 2021. Funções que desempenhou até 2024, segundo a nota curricular divulgada quando foi nomeado director executivo do SNS.

Segundo o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, "o exercício de cargos dirigentes é feito em regime de exclusividade" e "implica a renúncia ao exercício de quaisquer outras actividades ou funções de natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com carácter regular ou não, e independentemente da respectiva remuneração". Um advogado ouvido pela SIC, Ricardo Magalhães, considera que Gandra violou esse dever de exclusividade e poderá vir a ser obrigado a devolver os montantes que terá recebido indevidamente.

O PÚBLICO confrontou o Ministério da Saúde, Direcção Executiva do SNS, INEM e Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) sobre esta situação, aguardando respostas. Também tentou, sem sucesso, ouvir o director-executivo.

Este é o segundo caso em que o nome de Gandra D'Almeida está envolto em polémica. Na sequência de uma denúncia anónima, noticiada pelo PÚBLICO em Novembro, a IGAS está a averiguar se o director executivo do SNS, que em Outubro de 2024 foi submetido a uma cirurgia plástica no hospital de Gaia, terá desrespeitado as regras que regulam a organização das listas de espera no SNS, ou seja, se eventualmente terá passado à frente de outros doentes na mesma situação, desrespeitando o percurso habitual dentro do SNS.

O Ministério da Saúde anunciou a escolha de António Gandra d'Almeida como director executivo do SNS a 22 de Maio do ano passado, na sequência do pedido de demissão de Fernando Araújo do cargo e dos restantes elementos da DE-SNS. A resolução do Conselho de Ministros com a nomeação foi publicada em Diário da República em Junho.

Gandra d'Almeida é licenciado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Tenente-Coronel Médico dos quadros permanentes do Exército, é especialista em cirurgia geral, tem a competência em gestão de serviços de saúde, emergência e medicina militar pela Ordem dos Médicos.