Flores no deserto, uma antiga história atual

Nem sempre é fácil arrancar as raízes sociais e culturais do território de origem para plantar novas raízes no território de destino, frequentemente inóspito para os imigrantes.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Numa rua de Lisboa, meu filho e eu assistimos ao desmonte de um presépio e da decoração de Natal que desaparece em janeiro. Meu filho me pediu para recontar a história da Sagrada Família. As crianças gostam de repetir histórias. Assim como, todos os anos, repetimos nossos ritos e festas, mesmo que seu sentido original seja esquecido.

A história é a seguinte. O marido sabia que a viagem seria difícil, então teve receio de levar a esposa grávida. Mas acabaram partindo juntos, mais por obrigação do que por vontade. Precisavam resolver um problema de registo e documentação da família. Abandonaram sua cidade. Percorreram um caminho árido, num transporte precário, com parcos recursos materiais. A esposa sentiu que estava prestes a dar à luz, longe de casa.

Pediram ajuda aos moradores de uma localidade. Bateram às portas das pessoas, que se negaram a acolher os forasteiros. O bebê nasceu em condições inóspitas, como uma flor no deserto, mas os pais se alegraram. Celebraram com os poucos que reconheceram a maravilha desse acontecimento. Não puderam descansar por muito tempo, porque passaram a ser perseguidos pelas autoridades locais. Continuaram sua jornada como refugiados, até encontrarem exílio numa terra estranha, onde conseguiriam ao menos garantir sua sobrevivência.

Não falei explicitamente ao meu filho, mas esta é a antiga história — mais ou menos metafórica — de muitas famílias contemporâneas. Uma constatação óbvia até para uma criança, embora esquecida por nós, adultos, imersos no automatismo quotidiano.

Em 2018, no Chile, o Papa Francisco afirmou num discurso que os imigrantes “são ícones da Sagrada Família, que teve de atravessar desertos para poder continuar a viver”. Ele acrescentou que essa travessia é uma escolha “baseada na esperança de obter uma vida melhor, mas sabemos que sempre se faz acompanhar por bagagens carregadas de medo e incerteza pelo que virá”. A esperança de uma vida melhor sustenta a presença de muitos brasileiros em Portugal, ou de portugueses no Brasil, na França, na Suíça, onde for.

Mas nem sempre é fácil arrancar as raízes sociais e culturais do território de origem para plantar novas raízes no território de destino, frequentemente inóspito. Pergunto-me como terá sido esse processo para meus antepassados que cruzaram o Atlântico no sentido contrário ao que cruzei, fugindo da fome, das guerras, das crises que assolaram a Europa nos séculos XIX e XX.

Mesmo que não se inclua entre as centenas de milhões de imigrantes atuais, cada família do mundo tem algum parente, próximo ou longínquo, que já se arriscou nessa empreitada. Segundo descobertas científicas recentes, todos os povos do planeta descendem de ancestrais que surgiram na África, cerca de 300 mil anos atrás, e depois migraram e povoaram os continentes.

Não falei nada disso ao meu filho. Nem precisava. Foi ele quem me fez refletir, com uma pergunta: Mamãe, se a Sagrada Família passar pela nossa casa, nós vamos abrir a porta?