Pagamento a aposentado brasileiro em Portugal está garantido, mesmo sem prova de vida

Os aposentados e pensionistas brasileiros que vivem em Portugal podem ficar tranquilos: os pagamentos dos benefícios estão mantidos, mesmo para aqueles que não fizeram a prova de vida. Para garantir que ninguém ficará sem receber, o Ministério da Previdência Social editou a Portaria nº 83, suspendendo por seis meses, a contar de 1º de janeiro deste ano, “o bloqueio de pagamento (de aposentadorias e pensões) por falta de comprovação de vida”. Esse prazo será renovado por mais seis meses.

A decisão do governo de editar a portaria tem a ver com notícias falsas que vêm circulando pelas redes sociais, de que os benefícios seriam suspensos. Em nota, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pela folha de salários de aposentados e pensionistas, afirmou que “não vai bloquear pagamentos e que as pessoas não precisam ir a lugar algum para fazer prova de vida. Os benefícios serão pagos a quem tem direito”. O INSS informou, ainda, que, desde 2023, é de sua responsabilidade fazer a prova de vida. “O segurado não tem de se deslocar” para mostrar que continua vivo.

Pelos cálculos do INSS, mais de 7,5 mil aposentados e pensionistas recebem, todos os meses, os benefícios em Portugal. Os pagamentos são possíveis porque o Instituto contratou uma instituição financeira por meio de licitação para processar as operações. Somente em 2024, esses brasileiros receberam quase R$ 160 milhões, o equivalente a 25 milhões de euros ao câmbio de hoje, dinheiro que, em boa parte, foi injetado na economia portuguesa, como reforçou o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, em entrevista ao PÚBLICO Brasil.

Perícias online

Para combater possíveis fraudes nas aposentadorias e pensões, o INSS vem cruzando informações. “O Instituto está aperfeiçoando o batimento de dados para chegar à totalidade de aposentados e pensionistas”, ressaltou, na mesma nota. Mas, em nenhum momento, se falou em suspensão dos benefícios dos que não fizeram a prova de vida. Por isso, complementa o documento, “quando usado o termo ‘INSS retoma prova de vida’, aposentados e pensionistas ficam apreensivos. São pessoas idosas (em sua maioria), outras estão acamadas ou têm dificuldade de locomoção”.

Segundo Stefanutto, o INSS tem expandido os serviços a seus beneficiários no exterior. Em Portugal, o órgão fechou, recentemente, uma parceria com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa para a realização de perícias online. Havia uma série de pendências em relação a esse serviço, fundamental para brasileiros que foram vítimas de acidente de trabalho, para mulheres grávidas com direito a auxílio-maternidade e pessoas com doenças que impeçam o trabalho. Essas perícias são marcadas pelo INSS e realizadas por videoconferências, em uma sala reservada no consulado.

Outro ponto importante ao qual os brasileiros que vivem em Portugal devem ficar atentos: por conta de um acordo fechado entre o país e o Brasil, é possível contar o tempo de contribuição aos sistemas previdenciários português e brasileiro para a aposentadoria. Por exemplo, se um trabalhador contribuiu por 20 anos à Segurança Social de Portugal e outros 20 anos à Previdência do Brasil, os dois períodos serão somados para a concessão dos benefícios. Cada regime previdenciário pagará, proporcionalmente, o valor a que o trabalhador tem direito.