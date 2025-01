Explosão de ações contra AIMA emperra Tribunal de Lisboa. Foram 21.526 em dois meses

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Abarrotada de ações judiciais contra a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que abrange a capital portuguesa e as ilhas, está deixando de cumprir uma série de determinações dentro dos prazos previstos. O problema maior está entre os oficiais de justiça, o que têm emperrado as notificações de decisões tomadas por juízes, mesmo as classificadas como urgentes. Segundo a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Administrativo (STA), os problemas “não foram criados pelos tribunais”, que sofrem com falhas na área de informática e escassez de servidores.

Dados repassados ao PÚBLICO Brasil pelo Supremo Tribunal Administrativo apontam que, apenas no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, foram ingressadas, em outubro do ano passado, 10.046 ações judiciais contra a AIMA, uma média de 436,8 por dia. Em novembro, foram mais 11.480 processos, com média diária de 574. De um mês para outro, houve um salto de 14,3% nas ações. As informações de dezembro ainda não foram consolidadas. As ações contra a AIMA decorrem da demora nas respostas aos pedidos de imigrantes de autorização de residência em Portugal. Há cerca de 450 mil casos pendentes.

“Como é do conhecimento geral, os recursos humanos nos tribunais não são suficientes para dar resposta aos cidadãos com a celeridade que se pretende. Há constrangimentos orçamentários dos próprios tribunais e nem sempre os sistemas de informática estão operacionais, o que obstaculiza ainda mais a resposta em tempo útil às entidades e aos cidadãos”, assinala, em nota, a assessoria do Supremo Tribunal. “Além dessas questões, há as dificuldades no recrutamento nos concursos lançados pelo Ministério da Justiça”, acrescenta.

Pelos cálculos do Supremo Tribunal, dos 45 oficiais de justiça que deveriam estar na ativa no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, 33 estão trabalhando. Dos 12 ausentes, seis estão afastados por longa duração. Mais: dos cinco escrivães de direito, apenas um tem dado expediente normalmente, e, dos 21 escrivães auxiliares, sete estão fora.

Falhas da AIMA

O Supremo Tribunal assegura, porém, que tem sido feito um esforço para tentar superar os gargalos e dar uma resposta à sociedade. Os movimentos nesse sentido vêm sendo direcionados, sobretudo, para os processos da 6ª espécie — intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias —, principalmente aos “denominados Processos AIMA”, pois são "inúmeras as queixas apresentadas ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e diretamente à Presidência da Corte". As reclamações se referem a “atrasos, em especial, por falta de despachos de admissão liminar/citação”, aos quais foram dados “prioridade absoluta”.

No que depender dos advogados, enquanto a AIMA continuar falhando, mais e mais ações serão impetradas para garantir o direito dos imigrantes. “Hoje, é impossível conseguir agendamento nos postos de atendimento da agência para migrações. O único recurso para ter acesso a esse serviço está sendo a Justiça”, assinala o advogado Fábio Pimentel, do escritório CPPB Law. Segundo a advogada Tatiana Kazan, neste momento, a demanda por ações judiciais tem sido para a obtenção dos cartões de residência por parte daqueles que já passaram pelos centros de missão da AIMA. “Como não há perspectiva de recebimento desses cartões, o jeito está sendo recorrer aos tribunais”, complementa.

O Governo prometeu zerar todos os 450 mil processos pendentes da AIMA até 30 de junho de 2025. Segundo o presidente da agência, Pedro Portugal Gaspar, de setembro do ano passado para cá, mais de 150 mil pedidos de residência passaram a tramitar. Outros 108 mil tiveram os pedidos de residência rejeitados, mas a AIMA fará uma segunda chamada, como está previsto em lei. O advogado Bruno Gutman lembra que, desde o início deste ano, a agência vem pisando no acelerador para atender os imigrantes que estão na fila, mas ainda é cedo para dizer se realmente a promessa feita pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, de botar a casa em ordem no final do primeiro semestre será cumprida. “Vamos torcer”, frisa.