Belo Horizonte se junta a São Paulo e Salvador em protestos contra consulados

A movimentação dos brasileiros para chamar a atenção sobre os atrasos na emissão de vistos de procura por trabalho em Portugal pelos consulados lusos instalados no Brasil está crescendo. Já são três as cidades com manifestações marcadas para 22 de janeiro: Salvador, São Paulo e Belo Horizonte. Há pessoas esperando pelo documento há mais de 200 dias. Famílias estão sendo separadas, pois um dos cônjuges recebe o visto e o outro, não, e os prejuízos financeiros se acumulam.

Sem infraestrutura para atender a demanda, os consulados portugueses estão sucateados. Em junho do ano passado, quando lançou o programa para as migrações, com 41 medidas, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmou que 50 pessoas seriam contratadas para reforçar os serviços consulares, especialmente nos países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP), que inclui o Brasil. Mas, até agora, pouco se avançou. Procurado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao qual os consulados estão vinculados, não respondeu.

Os relatos sobre o descaso são muitos nos vários grupos de mensagens criados pelos brasileiros. Alexandre Alves, que está na fila do consulado de Salvador, relata a falta de informação. “Quando ligamos para o consulado, se alguém atende, desliga na nossa cara, dizendo que vistos devem sem tratados com a VFS Global”, escreve. A VFS, por sua vez, diz que a decisão sobre os vistos é de responsabilidade do consulado. A empresa, contratada pelo Estado português, informa que apenas faz a triagem da documentação.

Protestos tendem a crescer

Diante da dimensão territorial do Brasil, há pessoas que estão viajando mais de 1 mil quilômetros para tentar, sem sucesso, uma resposta por parte dos consulados. Nem mesmo aqueles que estão com pendências nas documentações conseguem obter as informações necessárias para fazer as devidas correções, assegura a mineira Priscila Soares. “Assim, esses processos voltam para o fim da fila”, ressalta, lembrando que algumas pessoas venderam tudo o que tinham apostando que seriam atendidas de forma célere pelos consulados.

Os vistos para procura de trabalho em Portugal foram criados em 2022, dentro do acordo de mobilidade da CPLP. O documento permite que as pessoas fiquem 120 dias em território luso procurando emprego. Esse prazo pode ser estendido por mais 60 dias. Mas há exigências para isso. É preciso comprovar depósito em conta-corrente de, no mínimo, três salários mínimos de Portugal, ou seja, 2.610 euros (R$ 16,7 mil), para o sustento no período, comprovante de local para moradia e passagem de retorno para o Brasil.

Apesar de todas as comprovações, os processos não andam. Os muitos que estão esperando pelos vistos alegam que já perderam o dinheiro que investiram em moradia e tiveram de remarcar várias vezes a passagem de volta. No início desta semana, por conta das manifestações convocadas pelos brasileiros, o consulado de Salvador começou a se mexer, avisando várias pessoas que os vistos tinham sido aprovados. Mas, na avaliação daqueles que estão à espera do documento, é muito pouco. Os protestos tendem a crescer.