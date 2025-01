Arte em concurso para apoio social aos países de língua portuguesa

Este sábado, no Centro Empresarial do Porto, será realizada a premiação da primeira Gala Prêmio Dama de Ouro, um concurso de artistas com 56 obras de artistas de nove países.

Um concurso para a escolha de obras de arte foi a forma como a associação Atlas Violeta encontrou para realizar o apoio social nos países de língua portuguesa. Para isso, a associação organizou a Gala Prêmio Dama de Ouro, que vai se realizar este sábado (18/1) no Centro Empresarial do Porto, às 17 horas, onde serão escolhidos os vencedores entre 56 obras de 41 artistas de nove países de três continentes.

O evento é organizado pela brasileira Cristina Bernardini, de 60 anos, produtora cultural e fundadora da Dama Art Gallery, e membro da Atlas Violeta Associação Cultural. “Queríamos ter uma atividade nos países de língua portuguesa e optamos por fazer aquilo que sabemos mais, que é inserir as pessoas através da cultura”, afirma. Ela diz que a Atlas Violeta funciona graças ao apoio de mecenas, um grupo de nove pessoas independentes que apoiam a associação.

Cris escolheu os artistas para participarem nesta primeira edição do concurso. “São artistas com quem eu trabalho há muitos anos. O objetivo é prestigiar os artistas”, relata a galerista, que está em Portugal desde 2003. Com artistas contemporâneos de países como Portugal, Espanha, Alemanha, Brasil e Cabo Verde, a escolha será entre peças de pintura, fotografia e escultura.

No total, serão três prêmios e três menções honrosas decididos por um júri e um prêmio escolhido por votação popular. “O júri é composto por Nilzete Pacheco, uma pessoa que tem ligação com a arte, Vítor Correia, um radialista da área da cultura, Simone Simões, uma jovem para trazer a visão das novas tecnologias, o diretor de revista cultural Antônio Bernardini e um curador cultural, Mário Edson”, explica Cristina.

O primeiro colocado no prêmio do júri ganhará um lugar na World Art Dubai, de 17 a 20 de abril. “É a mais importante feira de arte do Oriente Médio”, assegura Cristina. O segundo colocado terá uma exposição individual na Dama Art Gallery e o terceiro fará parte de uma exposição coletiva nessa galeria.

195 mil votos

O prêmio da votação popular será a possibilidade de expor uma obra no Carrossel do Louvre, um espaço comercial em frente à pirâmide do museu parisiense, com lojas de luxo e espaço de exposições.

Segundo Cristina, a votação foi uma surpresa. “Eu esperava que talvez tivéssemos 20 mil votos. Foi muito mais do que a gente pensava. Acabou alcançando mais de 195 mil votantes. O voto do público mexeu comigo”, comemora.

Ela explica o que aconteceu. “Teve um artista que foi a um programa de televisão e pediu votos. Todas as sextas-feiras, durante os três meses de votação, eu fazia uma live em que apresentava o Top 5 dos eleitores”, conta.

O objetivo de Cristina é manter o prêmio para o próximo ano.