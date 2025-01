ApexBrasil amplia a presença feminina no comércio exterior

Com iniciativas inovadoras, agência promove liderança feminina no cenário global, ampliando oportunidades e reduzindo barreiras para mulheres empreendedoras.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (ApexBrasil), por meio de seu compromisso com a inclusão e a diversidade, está promovendo avanços significativos na participação de mulheres no comércio exterior brasileiro. Para isso, criou o programa Mulheres e Negócios Internacionais, que busca ampliar a presença feminina no comércio internacional. Relatório feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revela que as mulheres representam apenas 14% das empresas exportadoras brasileiras, dado que reforça a importância de programas como esse.

Em entrevista ao PÚBLICO Brasil, a diretora de Negócios da agência, Ana Paula Repezza, frisou a importância de um programa voltado às mulheres, para enfrentar desafios estruturais e oferecer oportunidades concretas para lideranças femininas em mercados internacionais.

Ana Paula Repezza destaca que a lacuna entre homens e mulheres no comércio internacional precisa ser superada não apenas por uma questão de equidade, mas também pelo impacto transformador que a liderança feminina pode gerar.

“Empresas que exportam se tornam mais resilientes, lucrativas e dinâmicas. Os empreendimentos que exportam protegem-se de crises, obtêm mais lucros, pagam maiores salários e crescem com mais dinamismo do que os não exportadores. Quando mais mulheres participam desse processo, os benefícios econômicos e sociais são amplificados”, afirma a diretora.

Com o objetivo de aproximar mais lideranças femininas às oportunidades comerciais e de investimentos em mercados estrangeiros, em março de 2023, a ApexBrasil realizou o primeiro evento para estabelecer um canal de diálogo com empresárias. Nessa ocasião, foi posto em evidência o compromisso da agência com a equidade de gênero.

O documento foi subscrito por mais de 20 instituições parceiras. “Em março ainda inserimos no Estatuto Social da ApexBrasil que a designação para os cargos de chefia deveria observar a paridade de gênero, refletindo, também internamente, o esforço da Agência na inclusão de mais mulheres em posições de liderança”, destacou Repezza.

O nascimento do Programa Mulheres e Negócios Internacionais (MNI)

O Programa Mulheres e Negócios Internacionais, lançado oficialmente em junho de 2023, surgiu com o objetivo inicial de ampliar o número de empresas lideradas por mulheres atendidas pela ApexBrasil. Em apenas seis meses, foram 697 novas empresas apoiadas, impactando mais de 1.500 negócios liderados por mulheres em apenas um ano de existência. “Entendi que era nosso dever estruturar um plano para incluir mais lideranças femininas no esforço exportador brasileiro”, explica Repezza.

Com ações que incluem inteligência de mercado, capacitação, promoção comercial e atração de investimentos, o programa beneficia empresas de todos os setores e regiões, com atenção especial às micro e pequenas empresas do Norte e Nordeste do Brasil, além do Distrito Federal.

O MNI oferece uma ampla gama de iniciativas, desde capacitações e mentorias, até a promoção de rodadas de negócios. Entre os projetos de destaque estão o Elas Exportam, desenvolvido em parceria com o MDIC, e o She Trades, focado em soluções para mulheres, como capacitações e rodadas de negócios, realizado com o International Trade Center (ITC).

Além disso, a agência criou um sistema de pontuação extra para empresas com lideranças femininas em processos seletivos para feiras e eventos. “Nossa meta é que as mulheres conquistem a equidade de inserção nas cadeias globais de valor. Quando isso acontecer, o programa terá cumprido seu propósito”, afirma Repezza.

Resultados expressivos

O trabalho da ApexBrasil já tem colhido frutos. Em 2023, a agência recebeu dois importantes prêmios: o Boas Práticas do Movimento Elas Lideram 2030, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, e o WTPO Awards 2024, concedido pela Organização Mundial de Promoção do Comércio (WTPO).

“Esses reconhecimentos são indicativos de que estamos no caminho certo. Eles refletem nosso compromisso com a excelência e a transformação necessária para alcançar nossos objetivos com consciência social e inovação”, celebra Repezza. Além disso, as mulheres mostraram sua força no Web Summit 2024, um dos principais eventos de tecnologia do mundo, realizado em Lisboa. A ApexBrasil levou uma delegação recorde de mais de 400 empresas brasileiras. Deste total, 27% possuem liderança feminina.

Desafios a superar e uma visão para o futuro

Ainda há obstáculos significativos a serem enfrentados, como acesso a crédito, qualificação, informações sobre mercados e barreiras culturais e socioemocionais. Para isso, o MNI tem apostado na construção de redes de apoio e na oferta de capacitações práticas que ajudam empresárias a superarem essas dificuldades. Atualmente o programa conta com mais de 80 parceiros e inúmeras ações programadas em mercados prioritários, como os países do BRICs, da América Latina, da Ásia e da África.

“A equidade de gênero não é apenas uma meta, mas um meio para promover o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico do Brasil. Ao inserir mais mulheres nos mercados globais, estamos moldando um futuro mais justo e próspero para todos”, conclui Ana Paula Repezza.

Ao transformar desafios em oportunidades, a ApexBrasil lidera uma mudança cultural e econômica, mostrando que a inclusão de mulheres nos negócios internacionais não é apenas uma questão de justiça, mas também uma estratégia inteligente de desenvolvimento nacional.

Para fazer parte do Programa Mulheres e Negócios Internacionais e saber de todas as oportunidades voltadas ao público feminino, basta acessar o site apexbrasil.com.br/mulheresenegociosinternacionais.