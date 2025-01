AIMA lança portal para quem tem Manifestação de Interesse, mas não foi convocado

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) atendeu aos apelos e lançou, nesta sexta-feira (17/01), um novo portal para os imigrantes que têm Manifestação de Interesse, mas não entraram na lista dos mais de 400 mil convocados para regularizar a situação documental em Portugal. Será mais uma chance para terem acesso à tão sonhada autorização de residência em Portugal.

Segundo informações da entidade, os imigrantes que apresentaram Manifestação de Interesse até 30 de abril de 2023 no antigo Portal SAPA receberão um e-mail, no qual será solicitada a alteração da sua palavra-passe numa nova plataforma. Para a AIMA, isto é necessário porque muitas pessoas podem ter perdido a senha criada na época dos registros.

Como lembrou a advogada Larissa Belo, em recente entrevista ao PÚBLICO Brasil, há muitos casos em que as senhas foram criadas por um terceira pessoa, com a qual os imigrantes perderam contato. Na nova plataforma, será gerado o Documento Único de Cobrança (DUC), para pagamento das taxas em, no máximo, 10 dias úteis.

A AIMA esclarece, ainda que, depois de efetuado o pagamento do DUC, os imigrantes receberão uma proposta de agendamento nos 20 dias úteis seguintes, com indicação de data, hora e local. Perto da data escolhida, a agência para migrações dará instruções sobre como submeter novamente toda a informação e a documentação atualizadas.

"Este novo procedimento é simples e funcional, e também mais seguro e eficaz. Desta forma será possível agilizar o agendamento e assegurar o cumprimento das novas regras que entraram em vigor no início do ano de 2024", assegura a AIMA, que tem enfrentado uma enxurrada de processos na Justiça. Apenas e outubro e novembro do ano passado, foram mais de 21 mil ações.

Novo procedimento

Em documento encaminhado à imprensa, a AIMA explica as razões para o novo portal: "Esse novo procedimento concretiza a alteração de regras ocorrida no início do ano de 2024, em que, entre outras medidas, foi previsto o pagamento das taxas no momento da apresentação do pedido (da manifestação de interesse), e não apenas após a decisão, tanto para novos processos quanto para processos pendentes a essa data".

A agência ressalta, ainda, que a nova ferramenta oferecida aos imigrantes foi "concebida para dar respostas o mais rapidamente possível às centenas de milhares de pedidos de autorização de residência que aguardam resolução". O sistema traz uma grande vantagem: os imigrantes poderão fazer todo o processo por meio da internet até a coleta da biometria, feita pessoalmente.

Diz a AIMA: "É um processo mais simples e acessível, porque decorre inteiramente na internet até o momento do atendimento. É mais seguro, porque garante que todas as comunicações são realizadas em ambiente controlado. É mais ágil porque a análise se baseará em informação atualizada, já que, como há pedidos de Manifestação de Interesse muito antigos, é possível que os documentos então submetidos estejam desatualizados. Isso tornará as decisões mais céleres."

A agência acredita que, a partir da nova plataforma, poderá "eliminar alguns pedidos que já não correspondam ao interesse da pessoa que os apresentou, porque pode ter passado a residir em outro país". Desta forma, acrescenta a AIMA, será possível disponibilizar vagas a mais pessoas e mais depressa.

Para as Manifestações de Interesse feitas por cidadãos do Brasil e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a taxa a ser paga à AIMA se mantém em 56,80 euros. Já os imigrantes dos demais países terão de arcar com 397,90 euros cada um. Essas taxas, conforme a agência, têm exatamente o mesmo valor das cobradas nos balcões de atendimento.