À segunda, Belém mantém tudo em aberto na lei dos solos

Depois de ter aprovado o que considerou uma “entorse” ao regime de ordenamento do território, Presidente da República avaliará do zero o decreto que resultar da apreciação parlamentar.

Apesar dos reparos, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o decreto-lei do Governo com alterações na chamada lei dos solos, mas agora que o diploma será apreciado no Parlamento o Presidente da República não se compromete com a respectiva promulgação e irá avaliar do zero a bondade do decreto que chegar a Belém.