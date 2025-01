Parlamento aprovou a desagregação de 135 uniões, criando 302 novas freguesias

Está aprovada a desagregação de 135 uniões de freguesia que darão origem a 302 novas freguesias que já irão a votos nas próximas autárquicas deste Outono. O projecto de lei com a lista e as regras para a extinção destas uniões de freguesia e a constituição das novas, assim como os critérios para, por exemplo, a divisão do património, foi aprovado esta sexta-feira com o voto a favor do PSD, PS, Bloco, PCP, Livre e PAN. O Chega absteve-se e a IL votou contra. No final, PSD e PS aplaudiram de pé a aprovação.

