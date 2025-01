Manifesto apela a “vice” de Moreira que se candidate a presidente da Câmara do Porto

Num apelo ao actual vice-presidente da Câmara do Porto para que se candidate às próximas eleições autárquicas, mais de 140 personalidades da cidade assinaram um manifesto intitulado “Por um Porto livre e independente” considerando que Filipe Araújo é “a pessoa mais bem colocada para liderar uma nova equipa independente”, já que o actual presidente, Rui Moreira, não pode recandidatar-se devido à limitação de mandatos. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo Expresso e o documento foi entretanto tornado público.

Da lista de subscritores constam nomes de várias áreas, da economia, saúde, academia ou artes. Mais poderão juntar-se mas, para já, destacam-se Luís Filipe Reis, professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e mandatário nacional de Luís Montenegro nas directas do PSD, em 2019, a antiga vereadora da Mobilidade e actual presidente do Conselho de Administração da STCP Cristina Pimentel, e o actual adjunto de Rui Moreira para a área dos Transportes André Dias Brochado. Também o arquitecto Nuno Valentim, que participou no projecto de reabilitação do Mercado do Bolhão, assina o manifesto, tal como o antigo responsável pelo mercado, Francisco Rocha Nunes.

O PÚBLICO tentou contactar Filipe Araújo, mas sem sucesso. Tudo indica que o movimento independente que apoia Rui Moreira, e do qual Filipe Araújo é presidente, irá avançar com uma candidatura autónoma. Luís Montenegro, enquanto líder do PSD, terá tentado convencer o autarca a integrar uma coligação com o partido mas o autarca recusou, segundo noticiou o Observador.

Até agora, conhecem-se oficialmente dois candidatos à Câmara do Porto: Manuel Pizarro pelo PS e Diana Ferreira pela CDU.

O primeiro signatário do manifesto de apoio a Filipe Araújo, em jeito de lançamento de uma pré-candidatura, é António Agostinho Guedes, que cessa funções como membro do Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal (IL) no final de Janeiro, e que preparou, refere o próprio, “grande parte do texto” do manifesto. Se a IL apresentar uma candidatura própria à Câmara do Porto, deixará de ser militante para poder apoiar Filipe Araújo caso o actual vice-presidente entre mesmo na corrida.

Este manifesto avança porque há várias personalidades que acreditam que o número dois de Rui Moreira “tem todas as qualidade e todas as características” para dar continuidade ao projecto que o autarca iniciou em 2013 – e cuja gestão consideram ter sido “bem-sucedida”, explica António Agostinho Guedes em declarações ao PÚBLICO.

Por isso, o objectivo é “mostrar-lhe [a Filipe Araújo] que ele tem suporte” e que, “se decidir avançar, que há pessoas na cidade que estão dispostas a apoiá-lo e a acompanhá-lo nesta candidatura”. O documento permanece aberto a quem se “reveja numa gestão independente da cidade”, destaca António Agostinho Guedes.

“Nestes últimos 11 anos, [Filipe Araújo] demonstrou conhecimento, capacidade, competência e energia mais do que suficiente para liderar uma nova solução para o governo da cidade do Porto”, lê-se no manifesto. O texto termina a apelar ao actual vice-presidente da Câmara do Porto “que assuma a liderança de uma equipa capaz de honrar o legado dos executivos liderados pelo presidente Rui Moreira”.