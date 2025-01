Gémeas. Ministra ouviu rumores sobre interferência, mas não encontrou “evidência”

Ana Paula Martins confirma que se ouviam, nos corredores do Hospital de Santa Maria, rumores de que teria existido "influência externa" para que o Zolgensma fosse administrado às duas crianças luso-brasileiras que foram tratadas naquele hospital. Porém, a ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria não encontrou nenhuma "evidência" que o comprovasse.

Numa audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso, a governante admitiu que, no departamento de pediatria do Hospital de Santa Maria, se ouviam rumores sobre a existência de "interferência externa" para a administração do medicamento Zolgensma às duas crianças. Na "pediatria ia-se ouvindo essa designação de haver casos onde tivesse havido interferência externa para estes medicamentos”, assumiu.

No entanto, Ana Paula Martins não encontrou nenhuma evidência que o comprovasse: "Eu nunca encontrei a mínima, a mínima evidência, de qualquer interferência, contacto, carta, o que fosse, nem do Presidente da República, nem da Presidência da República, nem do secretário de Estado António Sales, nem da secretaria de Estado, nem de ninguém”, assegurou.

Na sua audição, Teresa Moreno, médica que acompanhou as crianças, disse que as meninas eram designadas, nos corredores do hospital, como "as meninas do Presidente [da República]".

A actual ministra da Saúde foi chamada à CPI por ter sido presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria. Ainda que só tenha desempenhado o cargo entre 2023 e de 2024 - ou seja, não estava em funções quando as gémeas tiveram a primeira consulta (em 2019), Ana Paula Martins estava em funções quando o processo foi tornado público e foi responsável por requerer uma auditoria interna ao caso.

A auditoria interna do Santa Maria concluiu que a referenciação para a primeira consulta das gémeas foi feita pela secretaria de Estado da Saúde e que esta foi a única diferença do caso em relação a todas as outras crianças tratadas com o Zolgensma naquele hospital.

O auditor chegou à conclusão de que a referenciação foi feita pela secretaria de Estado porque Teresa Moreno o escreveu nos registos clínicos das crianças. Informação a que Ana Paula Martins, enquanto presidente do conselho de administração, não tinha acesso.

O facto de a referenciação ter sido feita pela secretaria de Estado “não é irrelevante”, sublinhou, discordando de Luís Pinheiro, director clínico à data dos factos, que, em sede de inquérito, considerou a origem da sinalização “irrelevante”. Ana Paula Martins escusou-se, contudo, a fazer comentários sobre Luís Pinheiro (arguido no processo do Ministério Público): “É conhecida a falta de cortesia e urbanidade que Luís Pinheiro tem tido com a minha pessoa”, declarou.

Residência em Portugal é "critério clínico"

A actual ministra da Saúde sublinhou que a residência em Portugal é um “critério clínico” para a administração do Zolgensma, mas as crianças estiveram por longos períodos no Brasil. A governante referiu que, no registo de uma consulta em Fevereiro de 2023, já depois de o medicamento ter sido administrado, é dito que as crianças foram avaliadas "após estadia prolongada no Brasil" com "perspectiva de regresso em Setembro" do mesmo ano. Verificou-se uma "intermitência em termos do contacto" entre os médicos e a família, admitiu.

Em sede de inquérito, a governante disse ainda que, com base na auditoria, não existia nenhuma lista de espera: "Não detectamos nenhuma criança que tivesse ficado para trás".

Enquanto exercia funções enquanto presidente do CA, uma bebé com atrofia muscular espinal foi tratada com um outro medicamento e não com o Zolgensma.

Ana Paula Martins explicou que tinha sido retirada pelo Tribunal de Contas a suspensão, em vigor durante a covid-19, de pedido de fiscalização prévia em todas as aquisições que fossem acima dos 750 mil euros - como é o caso do Zolgensma. O pedido de autorização ao Tribunal de Contas podia levar "30 a 60 dias" para chegar "e a probabilidade de o parecer ser favorável não era elevada, em função dos fundos". Por isso mesmo, a médica optou por administrar o Nusinersen, o único medicamento que, na altura, era financiado.

A actual ministra da Saúde argumentou que "compete às autoridades e ao Governo garantir" que os hospitais têm capacidade para financiar os tratamentos, "Tem de haver uma linha de financiamento própria", sustentou, caso contrários os hospitais são colocados em "situações extremas". Na sua audição na CPI, o antigo presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria disse que alertou o Governo para o facto de o hospital não estar "preparado" para o impacto financeiro que significaria a administração do medicamento Zolgensma às gémeas e a outras crianças.