Do divórcio às partilhas: autarcas antecipam problemas na separação de freguesias

Entre dúvidas e apelos ao “bom senso”, os autarcas das freguesias a desagregar antevêem dificuldades durante o processo de partilha do património, mas também no futuro, com orçamentos mais pequenos.

O Parlamento aprova esta sexta-feira a desagregação de 135 uniões de freguesias e se esta é, na maior parte dos casos, a concretização da vontade expressa das populações, é também o início do que promete ser uma corrida de obstáculos. No terreno, os presidentes das juntas de freguesia vão acumulando perguntas. Como se distribuem os trabalhadores? Quem fica com os equipamentos pagos com o dinheiro de todas? O que se faz com os contratos já existentes, que asseguram desde os automóveis ao ar condicionado? E como se faz tudo isto a tempo das próximas autárquicas?