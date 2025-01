Alexandra Leitão é mesmo uma radical de esquerda?

A candidata do PS à Câmara de Lisboa tem sido acusada pela direita de ser “radical”. É mesmo?

Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS que será a candidata do partido à presidência da Câmara de Lisboa, desvalorizou nesta quinta-feira a acusação que Carlos Moedas lhe fez de representar um "PS radical", afirmando que "é um soundbite que será muito repetido na campanha" nos próximos meses até às autárquicas do Outono.

Será mesmo Alexandra Leitão um rosto da ala radical do PS? E que hipóteses tem de ganhar a Câmara de Lisboa?

