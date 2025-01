Usar lã mirandesa como isolante em campos de refugiados: uma ideia do Politécnico de Bragança

A utilização de lã de ovelha mirandesa para isolamento térmico em abrigos nos campos de refugiados é um dos projectos presente na semana de Inovação e Desafios do Instituto Politécnico de Bragança, em Miranda do Douro.

Carlismar Guedes, uma aluna da área da engenharia zootécnica do Brasil, apresentou este trabalho, que tem por base o aproveitamento da lã de ovelhas de raça churra-mirandesa, uma espécie de ovinos autóctones da região, para ser utilizada como isolante natural em abrigos para refugiados ou pessoas deslocadas, em situação de catástrofe ou de guerra.

“Estamos a desenvolver soluções para o aproveitamento da lã de ovelha para trazer inovação à falta de aproveitamento deste produto, que não tem interesse comercial, mas é de grande potencial. A lã de ovelha fica como resíduo, sendo descartada. Neste sentido, propomos soluções alternativas para a sua utilização como material isolante em abrigos de pessoas deslocadas, por ser de fácil transporte”, explicou esta aluna da Escola Superior Agrária de Bragança.

Segundo a estudante, a lã de ovelha é orgânica e também pode ser utilizada como isolante acústico, mas a vertente humanitária é que mais salta à vista.

“Uma vez que os deslocados e refugiados são colocados em tendas de lona, a lã de ovelha pode ser utilizada como isolante térmico e pode mesmo ser lançada de avião em regiões mais remotas ou de difícil acesso, e dar mais conforto às pessoas. O que acaba por ser um desperdício ganha uma responsabilidade humanitária”, vincou Carlismar Guedes.

Quem ficou atenta foi a secretária técnica da Associação de Ovinos de Raça Churra Mirandesa, Andrea Cortinhas, que louvou o interesse em dar um destino a um produto que está a ser ignorado por não haver escoamento e que, muitas vezes, tem de ser enterrado, o que torna os terrenos agrícolas inúteis.

“Este é um projecto inovador e que pode ter futuro. Neste projecto, a lã é utilizada de forma natural, sem tratamento ou lavagem o que é o mais dispendioso”, indicou a responsável.

Este projecto é um exemplo do trabalho de um grupo de 19 alunos do IPB, oriundos de várias latitudes do globo, que se juntaram em Miranda do Douro à procura de soluções para o desenvolvimento sustentável do Planalto Mirandês, que vão desde a pecuária à cultura e língua.

Ao longo de uma semana, os alunos de todas as escolas do IPB, conjuntamente com 14 docentes oriundos de Portugal, Espanha e Brasil, tiveram como base de trabalho as instalações do Posto Zootécnico de Malhadas e, a partir daqui, percorreram várias aldeias deste território do Nordeste Transmontano à procura de respostas e soluções para o aproveitamento e divulgação de todo o potencial desta região fronteiriça.

Este campo de trabalho teve por base projectos de inovação baseados em desafios, juntando equipas multidisciplinares compostas por estudantes, docentes e empresas que têm trabalhado em soluções inovadoras para desafios concretos identificados por associações da região mirandesa.