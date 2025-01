Há serviços de dog-sitting gratuitos nos museus de Itália

Por vezes, ter um animal de estimação pode tornar-se num obstáculo para viajar ou visitar novos lugares. Ou porque não queres deixar o teu companheiro sozinho ou porque não lhe é permitida a entrada nos museus. Uma iniciativa de uma empresa italiana, a Buadvisor, vem colmatar este obstáculo aos donos dos animais.

Até Abril de 2026, em tour por 15 cidades italianas, a empresa vai fornecer serviços de dog-sitting em museus, gratuitamente, a fim de proporcionar uma visita tranquila aos amantes de animais. Para usufruir desta iniciativa, é necessário fazer uma reserva no site da empresa, previamente, para garantir um tutor disponível na data prevista, que ficará encarregado de cuidar dos companheiros de quatro patas, durante o teu passeio.

Roma foi a primeira cidade a acolher a iniciativa, no passado 12 de Janeiro, em frente ao Museu MAXXI, ao Museu Nacional Etrusco de Villa Giulia e ao Castelo Sant’Angelo. Uma reportagem do The Times afirma que, no dia da inauguração, 40 pessoas reservaram um tutor durante as visitas aos museus.

Além de cuidarem dos animais de estimação, os tutores também podem organizar eventos como almoços, jantares, visitas guiadas, bem como feiras e encontros. A Buadvisor está activa em 290 museus e em 53 cidades italianas e, fora da tour, o serviço de dog-sitting tem o custo de dez euros por hora.