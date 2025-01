Brodie foi atacado e ficou com o focinho torto. É uma estrela nas redes sociais

Amanda Richter não tencionava ter um cão. Até que se deparou com uma fotografia de um cão resgatado com um focinho torto.

“Apaixonei-me imediatamente por ele”, diz Richter, 35 anos, uma fotógrafa que vive na Ilha de Vancouver, no Canadá.

Richter descobriu Brodie, o cão, através de um post no Facebook de um abrigo em Alberta — onde vivia na altura — em Setembro de 2019. Telefonou imediatamente e marcou uma visita. “Definitivamente, não foi planeado”, disse ela. “E foi mais um 'eu precisava dele, eu queria-o e fui buscá-lo'.”

Os funcionários do abrigo disseram a Richter que as deformações faciais do cão ocorreram porque a mãe — uma cadela vadia de 10 meses — o mordeu na cabeça quando ele tinha duas semanas. O cão é saudável, segundo Richter, mas as deformações causaram a cegueira de um olho e um maxilar parcialmente fechado.

Foto Brodie Amanda Richter

“Apaixonei-me tanto por ele que estava disposta a enfrentar tudo o que viesse com o facto de ele ser assim”, disse ela. “Os cães que não são perfeitos também precisam de um lar. Há muitos cães que têm personalidades maravilhosas e são incríveis, e são ignorados porque não são perfeitos. Isso parte-me o coração.”

Outras pessoas que se depararam com a publicação do abrigo sobre o cão deformado também o acharam adorável. Muitas pessoas escreveram comentários a pedir ao adoptante para partilhar actualizações, pelo que Richter decidiu criar uma conta de Instagram para Brodie.

“Não demorou muito a arrancar. Ele tornou-se muito popular muito rapidamente”, disse Richter. “Foi bastante surpreendente, na verdade.”

Brodie — que faz seis anos na próxima semana — tem mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok combinados e, na sua biografia, Richter descreve-o como “apenas um cachorrinho resgatado parcialmente cego e corajoso que se parece um pouco com uma obra-prima de Picasso”.

“Ele realmente incorpora o trabalho de Picasso perfeitamente... tudo é deslocado ligeiramente, um pouco torto”, disse Richter. “É uma obra de arte viva”.

Estranhos nas redes sociais concordam. Brodie recebe centenas de comentários nas suas publicações, admirando o seu aspecto único. Um vídeo recente de Brodie a comer um palito de queijo recebeu milhares de comentários.

“Sem querer ser dramático. Mas eu morreria por Brodie”, escreveu alguém.

Richter disse que a efusão de amor por Brodie é o que a estimula a continuar a registar a sua vida nas redes sociais.

Foto Amanda Richter e Brodie Amanda Richter

“Penso que as pessoas se sentem da mesma forma que eu me senti quando vi as fotografias dele pela primeira vez”, disse ela. “Vêem como ele é amado, apesar de ser tão diferente, e isso fá-los sentirem-se bem.”

Alguns anos depois de ter adoptado Brodie, em 2022, um seguidor de Richter enviou-lhe um post do Fuzzy Texan Animal Rescue, uma associação de resgate de cães com necessidades especiais no Texas. Eles tinham uma cadela com um focinho torcido que se parecia exactamente com Brodie.

Instantaneamente, fiquei a pensar: “Tenho de ficar com este cão”, disse Richter. “Apaixonei-me por ela.”

“Quais são as probabilidades de haver dois deles quase idênticos?”, continuou. “Eu pensei: 'não há hipótese de isto não estar destinado a acontecer'”.

Richter trabalhou com uma organização de resgate para transportar a cadela, Raven, do Texas para Seattle, de onde um voluntário depois a levou para Vancouver.

Raven é uma mistura de pastor alemão e husky, e tem cerca de quatro anos. Richter disse que a associação acredita que o focinho ficou torto como resultado do abuso do dono anterior.

“Ela ainda se acobarda e reage a coisas que não deveria”, disse Richter. “Tem que ter sido algo traumático”.

Foto Raven e Brodie Amanda Richter

Embora os rostos combinem, Brodie — que também é meio pastor alemão, além de uma mistura de outras raças — e Raven têm personalidades totalmente diferentes. Enquanto Brodie tem um lado selvagem, Raven é mais dócil e descontraída.

“Eles são os melhores amigos”, disse Richter.

Richter disse que espera que suas publicações possam até ajudar a abrir algumas mentes.

“Espero que o Brodie e a Raven iluminem o vosso dia, mas também espero que tenham um pouco mais de compaixão, empatia e bondade para com os animais e as pessoas com diferenças”, disse ela. “Não há problema em ser diferente. Não há problema em ser imperfeitamente perfeito”.