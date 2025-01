Brec é o protagonista do calendário para ajudar animais dos Bombeiros do Cartaxo

Os Bombeiros do Cartaxo, Santarém, e a Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo (APAAC) criaram um calendário com o objectivo de angariar dinheiro para ajudar os animais da associação. Os calendários têm o custo de cinco euros.

Desta vez, não são os bombeiros que dão rosto ao calendário, mas sim o focinho de Brec, o cão do quartel. Tudo começou com uma brincadeira. "Ele começou a ficar famoso. Já foi à televisão e é um cão que toda a gente gosta", conta Vítor Rodrigues, comandante dos Bombeiros do Cartaxo. Entretanto, levantou-se a questão no quartel: "E se fizéssemos um calendário com o cão?". E assim foi.

Brec, de dois anos, foi resgatado pelos bombeiros com os irmãos, mas o choro e a solidão destacaram-no do resto da ninhada e acabou por ser o escolhido para se juntar à “família” do quartel. O acrónimo da equipa que o salvou, o grupo de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, deu-lhe o nome.

Ao contrário do que, muitas vezes, as pessoas pensam, este não é um cão de resgate. “Ele é muito mimado, vai com os bombeiros nos carros quando vão abastecer à oficina e as pessoas já chegaram a fazer fila para tirar fotos ao Brec”, conta o comandante. A personalidade e a fama do cão do quartel valeram-lhe uma página no Instagram, onde se podem acompanhar algumas aventuras do Brec.

Para o lançamento dos calendários, “a primeira condição foi não ajudar com dinheiro, mas com bens materiais, neste caso, os bens alimentares para os animais”, explica Vítor Rodrigues. A gráfica que ficou responsável pela impressão dos calendários estendeu a mão à iniciativa e acabou por os lançar, gratuitamente.

Os calendários podem ser adquiridos apenas nas lojas Divelot, Veterinária Farmacêutica, em Almeirim, Santarém, Cartaxo, Coruche e Porto Alto, que "é a empresa que dá apoio ao Brec", explica o comandante.