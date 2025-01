As eleições moçambicanas e o racismo camuflado da União Europeia

A União Europeia tem sido um dos principais doadores de ajuda externa a Moçambique, contribuindo significativamente para o Orçamento do Estado. Este apoio, justificado pela necessidade de promover o desenvolvimento, a democracia e a estabilidade num país historicamente fragilizado, parece contradizer a realidade política no terreno. O processo eleitoral moçambicano de 2023 (eleições municipais), marcado por denúncias de fraudes e manipulações — precisamente o mesmo que tem vindo a ser apontado desde o início do processo eleitoral deste ano (eleições gerais, 2024) — levanta uma questão crucial: como pode a União Europeia, Portugal em particular, que se apresenta como uma defensora intransigente de valores democráticos, validar processos reconhecidamente viciados?

Nos países europeus considerados civilizados, as eleições são, em princípio, acompanhadas por rigorosos mecanismos de fiscalização, garantindo transparência e integridade. Porém, em Moçambique, mesmo perante evidências sólidas de irregularidades — como a intimidação de eleitores, a manipulação de resultados e a falta de transparência — a resposta da UE tem sido notoriamente silenciosa ou, na melhor das hipóteses, tímida. Este silêncio reforça a perceção de que a UE adota uma postura de “dois pesos e duas medidas” nas suas relações com os países do Sul Global, aceitando práticas que seriam absolutamente intoleráveis dentro das suas próprias fronteiras.

O reconhecimento de eleições fraudulentas em Moçambique por parte de missões internacionais, incluindo a da UE, expõe um grave dilema ético. Se na Europa governos que manipulassem eleições enfrentariam sanções severas, por que razão essas mesmas práticas são, de certa forma, toleradas em Moçambique — ou noutros países africanos? A resposta pode estar ligada a uma combinação de fatores, desde interesses económicos a dinâmicas geopolíticas, mas também ao racismo. O regime em Moçambique tem sido amplamente favorável ao capital estrangeiro, incluindo o europeu, ao conceder megaprojetos de exploração de recursos naturais, como gás e carvão, frequentemente em condições desfavoráveis para o povo moçambicano.

Esta relação simbiótica entre o regime moçambicano e o capital estrangeiro, particularmente europeu, sugere que a UE está disposta a ignorar abusos de poder e fraudes eleitorais, desde que os seus interesses económicos e estratégicos sejam protegidos. A exploração dos recursos naturais de Moçambique por empresas estrangeiras tem gerado enormes lucros, que raramente se traduzem em benefícios para a população local. Assim, o silêncio europeu pode ser interpretado como uma forma de “conveniência estratégica”, em que a estabilidade política — mesmo que baseada em fraudes — é vista como preferível à instabilidade que poderia ameaçar os interesses europeus na região.

Este cenário é ainda moldado por uma lógica neocolonial que persiste nas relações entre o Ocidente e África. Como Steve Biko observou no seu famoso lema, “Black men (sic), you are on your own”, os africanos são muitas vezes deixados à sua própria sorte na luta contra opressões internas e externas. A condescendência da UE perante os problemas políticos e sociais de Moçambique pode ser vista como reflexo de uma mentalidade racista estrutural, em que as vidas e os direitos dos africanos são considerados menos importantes.

Parece existir uma hierarquia moral em que os padrões de governação, direitos humanos e justiça aplicados na Europa não se aplicam com o mesmo rigor nos países africanos. Esta perceção de “dois pesos e duas medidas” alimenta a sensação de que a UE está menos interessada na promoção genuína da democracia e do desenvolvimento em Moçambique e mais preocupada em manter um regime que favoreça os seus próprios interesses económicos.

O povo moçambicano é quem mais sofre com esta dinâmica. Este ciclo de exploração económica e marginalização política perpetua a dependência do país em relação à ajuda externa, enquanto falha em abordar as causas profundas da desigualdade e da pobreza. A validação de eleições fraudulentas e a aceitação de governos corruptos minam as aspirações democráticas da população, que se vê encurralada entre um regime autoritário e uma comunidade internacional mais preocupada com o lucro do que com os princípios de justiça e igualdade.

Não é aceitável tolerar esta situação nos dias de hoje, muito menos aceitá-la como o statu quo para o futuro. Já fomos alvo de abusos suficientes!

Sim, há uma linha abissal, talvez invisível aos olhos do privilégio ocidental europeu (e não só).

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico