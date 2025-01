A miragem do cessar-fogo

O acordo de paz entre Israel e o Hamas com mediação do Qatar entrou na rota da ilusão. Donald Trump preparava-se para cantar vitória quando exigências e bombardeamentos aliaram-se para golpear a já frágil possibilidade de acordo provisório de paz. Se houver um efectivo cessar-fogo, quem vai pagar a reconstrução de Gaza? Quem vai reerguer hospitais e escolas? Em que sectores vão trabalhar os palestinianos? Quem vai pagar os ordenados? Lembro que a União Europeia enviou dinheiro para a Ucrânia pagar a reformados e a funcionários públicos ucranianos. Custa a entender o silêncio da UE perante os bombardeamentos de Israel. Benjamin Netanyahu rivaliza com Putin para o trono do maior criminoso de guerra de 2024.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Entrevista a Centeno

Estou muito satisfeito por saber que Mário Centeno vai continuar a trabalhar para a estabilidade da economia e das finanças de Portugal e da Europa. Ao mesmo tempo, permanecerá a ciumeira de muitos que, sem o fair-play de Schäuble, lhe não perdoam ter merecido ser chamado "Ronaldo das Finanças". Basta agora o bom senso do Governo para que a próxima nomeação do governador do Banco de Portugal se mostre naturalmente resolvida... E bem assim, afastada a especulação acerca da candidatura de Centeno à Presidência da República, podem os candidatos elegíveis emergir claramente à tona das notícias.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Não há necessidade de um militar em Belém

Por vezes é obrigatório pensar nos benefícios de alguém que quer ocupar determinado cargo público ou político. Num tempo democrático, todos os cargos políticos devem ser ocupados por civis. Os militares têm uma função específica em todos os países, normalmente defender o território de ataques externos. Caso haja aliança de países, defender esta num conjunto de ataques exteriores. Ou seja, os militares fazem as Forças Armadas, para isso treinam e estudam. Os civis fazem o resto. Assim, a Presidência da República está bem entregue a civis, não é necessário ser um espaço de militares. Podemos olhar para o mundo e vemos que hoje há poucos militares como chefes de Estado. No pós-25 de Abril e ainda não em democracia, em Portugal o cargo de mais alto representante do país foi ocupado consecutivamente por dois militares. O primeiro Presidente verdadeiramente eleito por nós foi um militar, mas na ocasião havia a necessidade de proceder à transição militar a civil.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

As infra-estruturas de Portugal

Nos anos 90, a UE decidiu que as empresas ferroviárias deveriam dividir-se numa parte respeitante às infra-estruturas e outra à exploração ferroviária. Quase todos os Estados-membros o fizeram excepto a Alemanha e a França, que se mantiveram como estavam. Juntar as infra-estruturas ferroviárias com as rodoviárias só tinha sido feito pela Finlândia. Portugal alinhou com a maior parte dos países europeus e criou uma empresa de infra-estruturas ferroviárias designada por Refer e a empresa de exploração ferroviária manteve a sigla CP, embora a designação da empresa fosse outra. Mas, em 2015, o Governo de Passos Coelho achou por bem seguir o exemplo finlandês, embora a Finlândia não seja famosa pela sua ferrovia. Com 40 anos de experiência na antiga CP e depois na Refer, posso testemunhar que nunca assisti a um descalabro de obras ferroviárias como o que se tem visto e que o PÚBLICO tem noticiado.

Carlos Anjos, Lisboa

Falar russo?

O sr, Mark Rutte (NATO) decidiu ter no Parlamento Europeu uma conversa tipo tasca ou vá lá tipo conversa de café, afirmando que, se não quiserem gastar mais dinheiro em defesa, é melhor começarem a aprender russo. Muito desagradável. Começou muito mal. Não se trata destes assuntos com esta ligeireza. Putin deve-se ter rebolado a rir e a pensar que "eles estão com medo". Por sua vez, as empresas que fabricam armas e restantes equipamentos militares estão a esfregar as mãos. E como as maiores dessas empresas são americanas... não é preciso dizer mais nada. Pelo meus cálculos, como o PIB dos 27 é cerca de 17.000 biliões, passar de 2% para 5% em defesa implica a UE gastar, em cima do que já gasta, cerca de 500.000 milhões de euros, note-se, todos os anos. É uma quantia abismal. Acho que em vez de aprender russo, temos é de preparar a carteira para pagar mais impostos para enriquecer as empresas de armamento.

Fernando Vieira, Lisboa