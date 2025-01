O PS evidencia uma paralisia desconcertante fruto das hesitações do seu líder. O PSD está mais preocupado com o clima de pré-campanha de legislativas antecipadas

Enquanto os partidos discutem afincadamente as eleições presidenciais, que se vão realizar em Janeiro do próximo ano, as eleições imediatas – que são as autárquicas – parecem relegadas para segundo plano.