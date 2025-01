"Ainda Estou Aqui" invade os cinemas de Portugal, mas também tem samba e teatro no fim de semana

Quer saber a boa do findi? O PÚBLICO Brasil preparou algumas sugestões para você.

O final de semana é do filme Ainda Estou Aqui, que está em cartaz em quase 60 salas em Portugal. Quem ainda não comprou ingressos deve se apressar, pois muita gente se antecipou e muitas sessões estão esgotadas. No Brasil, mais de de 3 milhões de pessoas já assistiram ao longa dirigido por Walter Salles.

A trajetória de sucesso do filme foi impulsionada pela vitória de Fernanda Torres como melhor atriz no Globo de Ouro. Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, também atua em Ainda Estou Aqui. Ela foi a primeira intérprete em língua portuguesa indicada ao Oscar de melhor atriz há 25 anos. Agora, a filha pode repetir o feito. As chances de indicação ao Oscar cresceram a partir da vitória no Globo de Ouro.

Nos palcos, tem início a temporada da peça Diário de Pilar na Amazônia, no Teatro Independente de Oeiras. Os espetáculos seguem até 23 de fevereiro, sempre às 15h30, aos sábados e domingos. A peça, voltada para o público infanto-juvenil, aborda a luta de Pilar e seus amigos em defesa da Floresta Amazônica, assunto que acaba por agradar a todas as idades.

O espetáculo reúne atores brasileiros e portugueses. O elenco é encabeçado pelo casal Miriam Freeland e Roberto Bomtempo. Eles já tinham feito uma outra montagem baseada na série de livros de Flávia Lins e Silva sobre a menina Pilar, que se passava na Grécia.

A roda de samba na Casa da Gira celebra o aniversário de Brunão, talento de simpatia e energia do Coletivo Gira, que anima as noites de Marvila. Já o Viva o Samba tem apresentação no Village Underground Lisboa com o convidado mais que especial, Renato da Rocinha, para comandar a roda. Um convite para a conexão Rio de Janeiro—Lisboa. E Kali Peres é a convidada do Samba do Chalé, no Titanic Sur Mer

Sexta-feira, 17 de janeiro

O Coletivo Gira faz sua já tradicional roda de samba e homenageia a integrante Brunão, que faz aniversário nessa sexta. Uma festa com muita animação e respeito. Na Praça David Leandro da Silva, 22 em Marvila, a partir das 20h. No intervalo, DJ Set com DIDI. Ingressos antecipados a 5 euros, na porta, a 8 euros.

Em cartaz em quase 60 salas de cinema em Portugal, o drama Ainda Estou Aqui pode ser visto em 28 cidades portuguesas. O filme conta a história de Eunice Paiva, cujo marido, Rubens Paiva, foi morto pela ditadura militar brasileira. O corpo dele nunca foi encontrado. Em cartaz em Lisboa, Braga, Aveiro, Porto, Coimbra, Évora, Faro, Matosinhos, Leiria e muitas outras cidades.

Na Fábrica Braço de Prata, tem o Forró Factory a partir das 22h. O projeto dedicado a promover e divulgar o forró completa 15 anos. Reunindo todas as vertentes do movimento, como o forró pé de serra, o baião, o xote e o arrasta-pé. Rua Fábrica de Material de Guerra, 1. Lisboa.

Sábado, 18 de janeiro

No GAL Café , na Rua Forno do Tijolo, 54A, Anjos, tem a feijoada vegana do Molina. Uma opção para os que não comem carne ou desejam uma experiência diferente de um prato que é ícone da culinária brasileira.

No Teatro Independente de Oeiras, às 15h30, estreia a peça O Diário de Pilar na Amazônia, com Miriam Freeland e Roberto Bomtempo. Baseado na série de livros dos Diários de Pilar, o espetáculo relata a aventura da menina Pilar, do melhor amigo dela, Breno, e do gato Samba, que se juntam a Maiara na Floresta Amazônica para protegê-la dos madeireiros.

Domingo. 19 de janeiro

Quem comanda a roda do Viva o Samba nesse domingo é Renato da Rocinha, com sua voz marcante e sambas que emocionam. O encontro vai ser no Village Underground Lisboa, a partir das 15h, indo até às 22h. A classificação etária é livre, e crianças de até 12 anos não pagam e contam com brinquedos infláveis para se divertirem.

No Titanic Sur Mer, na Rua da Cintura do Porto de Lisboa, próximo ao Cais do Sodré, tem o Samba do Chalé recebendo a cantora Kali Peres, gaúcha de 34 anos, integrante do Coletivo Gira, cavaquinisca, que vem quebrando barreiras para as mulheres no samba.