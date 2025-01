Somos os mártires do sofá

Olá.

Esperar não é um verbo que condiga com streaming. A ideia base do streaming é que o tempo seja individual, que a escolha seja feita no momento do espectador e à sua medida. Claro que no seu dealbar, tudo isto parecia absoluto. A Netflix lançou House of Cards toda de seguida, e quando chegava a mais um país vinha com uma mala cheia de títulos e capítulos que perfaziam um catálogo completo. O mundo parecia infinito.

Agora que tudo é bastante mais simultâneo, há o dilema de esperar para ver uma série de seguida quando ela é debitada semanalmente em algumas plataformas e está-se mais perto do tempo colectivo, mesmo a contragosto. O que é chato é quando uma greve, uma pandemia, um empecilho desses, atrasa a "nossa" série. Pior é se ela por causa disso perde o momento. Não o "momentum", mas o momento.

Esta sexta-feira estreia-se a muito aguardada segunda temporada de Severance, a brilhante e exigente série de Dan Erickson sobre a separação mental entre trabalho e vida pessoal. É muito mais do que isso, Severance, alegoria para um mundo digital, a torpeza do trabalho capitalista, para os desafios da insaciável vontade humana de controlo e simultaneamente de explorar os limites. É também uma série que se estreou a 18 de Fevereiro de 2022, quando meio mundo ainda estava com covid ou a fugir dela, e depois de dois anos em que o teletrabalho tornou Severance muito, muito mais próximo do coração dos trabalhadores.

Pelo menos duas críticas de publicações relevantes sobre a série, que começaram a sair entusiasticamente logo no início do ano, titulam que "valeu a pena a espera"; outras duas falam de "frustração" — seja pela complexidade da intriga quer pela, lá está, espera que os espectadores tiveram de suportar, quais mártires de sofá, de três anos para ter mais episódios. E saber mais sobre o mistério que está no centro da série, conceitos ontológicos à parte.

Severance é uma série de críticos e espectadores de nicho. É da Apple TV+, é demorada, um menu de degustação com pratos decorados mas também de digestão lenta. Outro exemplo para testar esta ideia da espera no streaming é o de Squid Game, a série mais popular do mundo versão Netflix, cuja segunda temporada também chega três anos depois da estreia. Se Severance foi afectada pela greve de argumentistas e actores do Verão de 2023 em Hollywood, Squid Game, a galinha dos ovos de ouro da Netflix pós-Stranger Things, foi vítima do seu sucesso.

Pensada como série de uma só temporada, o seu autor, Hwang Dong-hyuk, enfrentou uma crise de outro tipo. Tinha feito Squid Game a solo, ao longo de doze laboriosos anos, e de repente estava sentado em cima de uma bomba-relógio de expectativas (e de um pagamento mínimo, comparando com o sucesso que a série foi para Netflix e seus investidores). A série mudou, construída por uma sala de argumentistas e focada em coisas como histórias de origens e afins, e perdeu o efeito surpresa.

Perdeu urgência, arrisque-se dizer, e perdeu um público encafuado em casa, mas ganhou esse estatuto de série aguardada. Será benéfico para a saúde de todos os envolvidos numa série em que a morte é garantida? Os primeiros números não desiludiram a Netflix, seguramente, porque neste momento a série só é suplantada pela sua própria primeira temporada e pela de Wednesday como as mais vistas da plataforma.

Duas séries totalmente diferentes exploraram uma metáfora sobre o capitalismo selvagem gamificado com formatos e cadências totalmente distintas. Têm outra coisa em comum, que é a espera. Se há quem sabe jogar o jogo da espera são os trabalhadores da Lumon. Menos preparados estão os concorrentes do "macaquinho do chinês", que caem como moscas no primeiro jogo de Squid Game. Mas esta é uma série televisiva por definição, porque é um produto de massas. Quem ganha o jogo da espera é claramente a segunda, embora a sua feitura seja um espelho da sua própria complacência perante a máquina da indústria.

O que anda a ver?

Apple TV+

Sexta-feira, 17 de Janeiro

Severance — É caso para dizer que a Apple faz poucas mas (algumas) muito boas. A segunda temporada, produzida e realizada por Ben Stiller e criada, escrita e também produzida por Dan Erickson, devolve-nos Mark Scout (Adam Scott) no labirinto retro da Lumon Industries depois de já ter percebido as consequências da "separação" cerebral que os empregados fazer para apartar vida pessoal e profissional. Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, John Turturro, Christopher Walken e a luminosa Patricia Arquette recebem uma nova adenda ao elenco: Sarah Bock.

Netflix

Sexta-feira, 17 de Janeiro

Back in Action — Jamie Foxx e Cameron Diaz de regresso às lides após respectivas ausências. E o título do filme não engana, porque estão de volta à acção e aos filmes de… acção. Eram espiões da CIA e despediram-se para ter uma família pacífica. Mas são reconhecidos e têm de voltar à pancadaria. Com Kyle Chandler, Glenn Close e Andrew Scott.

The Roshans — Série documental sobre três gerações de uma verdadeira dinastia de Bollywood

Quinta-feira, 23 de Janeiro

O Agente da Noite — Um êxito surpresa quando da estreia da primeira temporada, está de volta porque a Netflix não dorme em serviço. O thriller baseado no livro de Matthew Quirk continua a saga do agente do FBI cujo único trabalho é estar na cave da Casa Branca atento a um telefone que nunca toca – até que toca, claro, senão a série era uma seca. E pronto, há uma conspiração e muita acção.

Max

Sábado, 18 de Janeiro

Real Time With Bill Maher — Bill Maher não é para todos os gostos, mas há algum humorista e apresentador de talk shows que faça comentário político, ou simplesmente tenha um certo estilo próprio, que seja? Maher é tanto adepto das grandes causas da esquerda quanto alérgico a questões progressistas que já o ultrapassaram na curva. Mas à 23.ª temporada lá está a dar cartas.

Disney+

Quarta-feira, 22 de Janeiro

Whiskey on the Rocks — Série sobre um caso real, mas em versão "divertida", segundo a plataforma. Entre Outubro e Novembro de 1981, o submarino soviético U-137 encalhou no arquipélago Karlskrona, na Suécia, e o mundo parecia à beira da II Guerra Mundial. Uma barrigada de riso… O primeiro-ministro sueco Thorbjörn Fälldin tem em mãos salvar o submarino, salvar o mundo.

TVCine+

Segunda-feira, 20 de Janeiro

O Caso do Rio Sambrel — Série sobre um violador em série em França que esteve impune durante 30 anos. Estreia-se às 22h10 no TVCine Edition e no TVCine+. Tudo se passa ao longo da estrada junto ao rio Sambrel, cedo pela manhã, com muitas mulheres a serem agredidas sexualmente sem que a polícia consiga perceber a ligação entre os casos que se vão acumulando. Mas caramba, 30 anos depois, o homem que violou pelo menos 54 mulheres lá é apanhado. A violência sobre as mulheres tem sempre prioridade, claramente, e lá se chegou a um suspeito quando já tinha sucedido o #MeToo. Seis episódios, cada um na perspectiva de um dos intervenientes: uma sobrevivente, o juiz, o presidente da câmara, o cientista, o agente da polícia e o criminoso. Do realizador vencedor de um Óscar Jean-Xavier de Lestrade, com Alix Poisson e Clémence Poésy, entre outros.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 17 de Janeiro

Vizinhos Para Sempre — Produção nacional na Prime Video, mais uma vez pela mão da parceria com o grupo Media Capital, ou seja TVI e a sua produtora mais inclinada para as colaborações internacionais See My Dreams. Adaptação de um formato espanhol, acompanha os vizinhos do condomínio Terraços do Glamour, nos arredores de Lisboa. Cenário ideal para um retrato da crise da habitação? Bom, o vendedor prometeu o que o condomínio não tem e é só defeitos. Com Alexandra Lencastre, Paula Neves, Tiago Teotónio Pereira, Diogo Morgado e Diogo Valsassina, entre outros. Chega à TVI dia 18.

Quarta-feira, 22 de Janeiro

O Jogo da Rainha — A sexta mulher de Henrique VIII, Katherine Parr, torna-se regente porque o seu marido está a conduzir as tropas na guerra no estrangeiro. Henrique VIII não ficou para a história nem como gentil com as mulheres nem como são da cabeça e quando volta está doente e paranóico. Katherine Parr, que não quis propriamente casar-se com o monarca, tem de lutar pela sua vida, como tendeu a acontecer com as mulheres deste rei britânico. De Karim Aïnouz, com Alicia Vikander. Esteve em competição no Festival de Cannes de 2023.

Filmin

Terça-feira, 21 de Janeiro

Soviet Jeans — É preciso ter sido adolescente ali entre o final dos anos 1980 e os anos 1990 para saber a importância de ter um par de Soviet, ou de Uniform, ou de Energy. Eram os jeans de culto e pronto. As suas imitações, como a Linforn, também eram um culto, mas de outro tipo. Pois esta série letã, premiada no festival CanneSeries, não é bem sobre isso. É uma sátira sobre o comunismo e os jovens que tentavam viver a sua vida com liberdade. Um deles, fã de rock e politizado, é internado à força num hospital psiquiátrico e começa a produzir ilegalmente calças de ganga falsificadas com os outros pacientes. "Decidimos adoptar um tom completamente diferente ao retratar este período", diz a argumentista Teodora Markova. "As pessoas também brincavam durante o comunismo: o humor era o seu principal mecanismo de sobrevivência."

O streaming é o futuro

A série documental que esmiúça já as acusações que pendem sobre Sean "P. Diddy" Combs e os seus alegados crimes sexuais vai chegar a Portugal. A Max anunciou esta sexta-feira que vai estrear The Fall of Diddy dia 28 deste mês. São quatro episódios que vêm directamente das reportagens da revista Rolling Stone e conta com mais de 30 entrevistados, que não são de somenos importância: lá estarão funcionários, antigos amigos, queixosas e queixosos. Parece uma espécie de efeito R. Kelly, o pedófilo que só quando uma série de investigação passou na televisão começou a ser levado como um caso judicial sério.

Ler para ver

