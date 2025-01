Mão Morta de olho no fascismo. E os mundos de Keum Suk Gendry-Kim e Eikoh Hosoe

O ar nesta latrina parece-lhes particularmente irrespirável por estes dias.

O zeitgeist, termo em alemão que pode ser traduzido como "espírito da época" ou "espírito de um tempo", pedia aos Mão Morta um novo disco e ei-lo, Viva La Muerte!, um álbum de combate à ascensão da extrema-direita.

Talvez nunca a banda, a celebrar 40 anos de existência, tenha dialogado tão directamente com o presente, que lhes parece aterrador, preocupante. "É uma obrigação cidadã de qualquer trabalhador artístico denunciar o ar dos tempos", justifica Adolfo Luxúria Canibal na entrevista que deu a Mário Lopes.

"O que me interessa é saber se nós queremos ser uma sociedade livre ou não. Se colocarmos a liberdade como valor central, estamos também a colocar a vida, e a nossa disponibilidade para a vida, como valor central. Tudo isso nos levou a este disco. Criámos nele uma sociedade em construção que assenta nos pilares ideológicos do fascismo, que entroncam todos numa matriz comum. O que está por trás do fascismo é uma recusa do Iluminismo, da ciência, da sabedoria. Uma recusa da cultura (...)"

Viva La Muerte! alia o rock visceral da banda ao legado da música portuguesa antifascista, de antes e depois do 25 de Abril. "É um álbum intenso, denso e urgente", escreve Mário Lopes, que lhe dá quatro estrelas e meia.

No dossiê de capa, olhamos para outros quatro álbuns em que os Mão Morta dialogam com (ou vociferam contra) o espírito do tempo.

A sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim, autora das premiadíssimas novelas gráficas Erva e A Espera, parte da história da sua família e torna universais relatos de guerra, trauma e das mulheres do seu país. "Sempre quis falar do sofrimento humano, da violência sobre a vida, através de diversas formas de arte", disse em entrevista a Isabel Coutinho.

As fotografias que Eikoh Hosoe captou de Yukio Mishima ergueram um dos mais potentes universos visuais do século XX. A galeria lisboeta Ochre Space convocou todos os fantasmas com uma exposição dedicada a Hosoe. Também na fotografia: Viagens na Minha Terra, de Augusto Brázio.

Também neste Ípsilon:

— Cinema: dois olhares para o muito esperado Ainda Estou Aqui, o de Luís Miguel Oliveira e o de Vasco Câmara; recensões a Lobisomem, Maria e A Verdadeira Dor;

— Música: o regresso de Bad Bunny; energia nova no jazz português, com Garfo e Talagbusao; os novos discos de Ethel Cain e de Van Zee com Frankieontheguitar;

— Livros: Despedidas Impossíveis, da Nobel Han Kang; e a reedição do romance Sem Destino, de Imre Kertész, uma das obras mais importantes sobre o Holocausto;

— Teatro: Quando Eu Morrer, Vou Fazer Filmes no Inferno!, de Mário Coelho, em estreia para a semana na Culturgest Lisboa (texto ainda só disponível na edição impressa).

Boas leituras!

Leituras: o nosso site de livros; Cinecartaz: tudo sobre cinema