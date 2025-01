Obama, Clinton e Bush não vão ao almoço da tomada de posse de Trump

Os ex-presidentes dos EUA vão estar presentes na cerimónia de juramento, mas não no almoço que se segue com Donald Trump.

Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush não vão estar presentes no almoço da cerimónia de tomada de posse de Donald Trump. Os ex-presidentes e quase todas as respectivas primeiras-damas irão, contudo, presenciar o juramento.

Tradicionalmente, o almoço de tomada de posse é o último momento previsto que junta os ex-presidentes com o Presidente eleito. Contudo, Donald Trump já tinha quebrado a tradição ao não comparecer no almoço de Joe Biden em 2021.

Barack Obama terá recebido o convite para o almoço e recusou. O mesmo terá acontecido com Bill e Hillary Clinton (convidada como ex-secretária de Estado). George W. Bush pode mesmo não ter recebido um convite, avança a NBC.

Não há informações sobre a comparência de Biden ao almoço.

Estas ausências não são as primeiras irregularidades notadas na cerimónia que acontece na próxima segunda-feira, 20 de Janeiro. No momento de juramento, estarão presentes George e Laura Bush, Bill e Hillary Clinton e Barack Obama. Ainda não foram confirmados os motivos da ausência de Michelle Obama, no entanto a ex-primeira-dama também faltou ao funeral de Jimmy Carter, onde estiveram presentes todos os ex-presidentes e ex-primeiras-damas.

Michelle Obama estaria no Havai à data das cerimónias fúnebres do 39.º Presidente dos EUA, que morreu a 29 de Dezembro de 2024, com 100 anos.

Donald Trump, que venceu as eleições de Novembro de 2024 contra a democrata e actual vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, tomará posse do cargo que foi seu de 2017 a 2021 na próxima segunda-feira, dia 20 de Janeiro.