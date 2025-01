Militares norte-coreanos que combatem em Kursk poderão estar todos mortos ou feridos em Abril

Coreia do Norte estará a sofrer 92 baixas por dia desde que começou a participar em acções de combate ao serviço da Rússia, segundo análise do Instituto para o Estudo da Guerra.

Todo o contingente norte-coreano, de cerca de 12 mil militares, actualmente estacionado na região russa de Kursk poderá estar morto ou ferido em combate até Abril. A avaliação pertence ao think-thank norte-americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), tendo como base a elevada taxa de baixas até agora registada pelas forças enviadas por Pyongyang para combater ao lado do Exército russo na guerra com a Ucrânia.

“A Coreia do Norte terá transferido cerca de 12.000 efectivos para o oblast de Kursk, e a totalidade deste contingente poderá ser morta ou ferida em cerca de 12 semanas, caso continuem a sofrer baixas elevadas no futuro”, escreve o ISW na sua análise diária da guerra na Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou no início deste mês que 3800 militares norte-coreanos tinham sido mortos ou feridos na região fronteiriça de Kursk, alvo de uma ofensiva surpresa da Ucrânia em Agosto do ano passado. Desde então, a contra-ofensiva entretanto lançada por Moscovo com o apoio da tropa norte-coreana permitiu recuperar algumas das localidades capturadas pela Ucrânia.

Nesta quinta-feira, o presidente do Comité Militar da NATO, almirante Rob Bauer, afirmou, numa conferência de imprensa em Bruxelas, que as baixas entre os militares norte-coreanos chegariam já a um terço do contingente. Sem dizer explicitamente que estavam a ser usados por Moscovo como carne para canhão, Bauer admitiu que as baixas seriam maiores entre os soldados da Coreia do Norte. “Muitos deles morrerão, e é assim que acontece”, acrescentou.

Já no final de 2024, as chefias militares da Coreia do Sul estimaram que pelo menos 1100 militares norte-coreanos teriam sido mortos ou feridos, com o Estado-Maior sul-coreano a garantir que o regime de Kim Jong-un estaria a preparar o envio de reforços.

De acordo com a análise do ISW, é provável que a Coreia do Norte tenha sofrido cerca de 92 baixas por dia desde que começou a participar em acções de combate, no início de Dezembro de 2024. Os militares norte-coreanos chegaram a território russo em Outubro e, inicialmente, estiveram apenas envolvidos em “confrontos de pequena escala”, segundo declarou, no início de Novembro, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov.

Terá sido já em Dezembro que os soldados da Coreia do Norte foram envolvidos em operações de combate mais significativas, como deram conta, na altura, bloggers militares russos. Em meados do último mês do ano passado, o comandante em chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, relatou que a Rússia estava a “utilizar activamente unidades do Exército norte-coreano” nas operações ofensivas em Kursk e que estas tinham sofrido “pesadas perdas”.

Na semana passada, Zelensky anunciou a captura de dois militares norte-coreanos na linha da frente em Kursk e admitiu que estes poderiam ser trocados por soldados ucranianos presos na Rússia.

A Rússia e a Coreia do Norte assinaram um acordo de defesa mútua, que entrou em vigor no início de Dezembro. O acordo prevê “assistência militar imediata” em caso de agressão armada por parte de países terceiros.