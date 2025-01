Pelo menos um português e dois com ligações a Portugal entre reféns que serão libertados

Pelo menos um cidadão com nacionalidade portuguesa e dois com ligações ou eventuais ligações a Portugal, feitos reféns em Gaza desde Outubro de 2023, poderão ser libertados a partir deste domingo, disse à Lusa fonte do Governo.

“Até este momento, com a informação disponível, temos um cidadão com nacionalidade portuguesa e dois com ligações ou eventuais ligações a Portugal confirmados na lista de reféns”, adiantou a mesma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O executivo ressalva que estas informações estão “sujeitas a eventual rectificação”.

A imprensa israelita divulgou esta sexta-feira uma lista não oficial com os nomes dos 33 reféns do Hamas que se espera que sejam libertados ao longo dos 42 dias previstos de cessar-fogo, com base nos contactos estabelecidos entre as autoridades de Telavive e as famílias dos reféns. A identidade das pessoas a libertar só será oficialmente comunicada 24 horas antes de cada entrega e não se conhece a ordem de libertação. Também não se saberá previamente se os reféns estão mortos ou vivos.

Dessa lista faz parte um homem com nacionalidade portuguesa: Ofer Calderon, de 54 anos. O israelita pedira a nacionalidade em 2021, ao abrigo da lei dos sefarditas, mas depois de ter sido raptado com os filhos menores Sahar e Erez, a 7 de Outubro de 2023, a sua família apelou ao Governo português que tratasse do pedido com "extrema urgência".

Ofer Calderon é cidadão português desde esse mesmo mês de Outubro em que foi levado por homens do Hamas para Gaza. Também tem nacionalidade francesa, segundo Emmanuel Macron, que o mencionou numa publicação no X em que se congratula com a libertação dos "concidadãos" franceses.

Ofer Calderon, âgé de 53 ans, est un citoyen franco-israélien résidant au kibboutz Nir Oz.

Il a été enlevé avec deux de ses enfants, Sahar (16 ans) et Erez (12 ans).

Le 27 novembre 2023, après 52 jours de captivité, Sahar et Erez ont été libérés.

La famille Calderon a subi de… pic.twitter.com/Mlva3G9zxp — AgoraScope ??? (@Agora_scope) January 5, 2025

Em Outubro de 2023, poucas semanas depois do ataque do Hamas, o grupo islamista libertou alguns reféns com dupla nacionalidade, o que levou vários países a envolverem-se nas negociações para tentar garantir o regresso dos seus cidadãos. Várias famílias pediram a nacionalidade portuguesa para reféns ou pediram às autoridades que acelerassem processos que já estavam em curso. Foi o caso, por exemplo, de Adina Moshe, de 73 anos, que foi libertada depois de ter recebido a nacionalidade em cativeiro.

A libertação de reféns faz parte do acordo de cessar-fogo alcançado esta semana entre Israel e o movimento islamista palestiniano.

Nos 16 meses de guerra israelita em Gaza, após o ataque do Hamas que resultou na morte de 1200 pessoas e no sequestro de 240, foram mortas mais de 47 mil mortes pessoas, incluindo mais de 17 mil crianças, segundo as autoridades de saúde palestinianas.