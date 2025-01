Israel confirma “acordo sobre a libertação de reféns” após impasse

Israel adiara a aprovação do cessar-fogo para esta sexta-feira, depois de acusar o Hamas de voltar atrás em pontos-chave da negociação.

O primeiro-ministro israelita anunciou ter “chegado a um acordo sobre a libertação dos reféns” detidos na Faixa de Gaza, depois de, na quinta-feira, ter acusado o Hamas de recuar em pontos do compromisso.

“O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi informado pela equipa de negociação que foram alcançados acordos para a libertação dos reféns”, declarou, em comunicado, o gabinete do dirigente.

O gabinete de segurança deverá reunir-se esta sexta-feira para aprovar o acordo, acrescentou.

Na quinta-feira, o gabinete do primeiro-ministro acusou o Hamas de voltar atrás em pontos-chave do acordo para exigir concessões de última hora. O Hamas negou a acusação. “O primeiro-ministro ordenou que o gabinete político e de segurança se reunissem amanhã [esta sexta-feira]. O governo reunir-se-á então para aprovar o acordo”, afirmou a equipa de Netanyahu.

O primeiro-ministro acrescentou que as famílias dos reféns já tinham sido informadas e estavam a ser ultimados os preparativos para os receber.

Se for aprovado pelo Governo israelita, o acordo de trégua tem início no domingo e implica a troca de reféns de Israel por prisioneiros palestinianos. As condições para o fim definitivo dos combates deverão ser definidas numa fase posterior.

O acordo foi anunciado na quarta-feira pelos mediadores, Qatar e Estados Unidos.