Frio polar obriga a mudar a tomada de posse de Trump para o interior do Capitólio

Temperaturas negativas e ventos vindos do Árctico obrigaram a mudar a cerimónia de tomada de posse de Trump para o interior do Capitólio. Não acontecia desde 1985, com Ronald Reagan.

Donald Trump, futuro Presidente dos Estados Unidos, anunciou esta sexta-feira, 17 de Janeiro, que a tomada de posse segunda-feira será realizada no interior do Capitólio, ao invés de acontecer como tradicionalmente ao ar livre, devido ao frio intenso.

"A previsão do tempo para Washington, D.C., com o factor de arrefecimento gerado pelo vento, pode levar as temperaturas a recordes severos de frio. Há um vento árctico a varrer o país. Não quero ver pessoas magoadas ou feridas, seja de que forma for", disse Trump na sua plataforma social Truth: "Por conseguinte, ordenei que o discurso de tomada de posse, para além das orações e outros discursos, seja proferido na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos", acrescentou Trump.

A previsão meteorológica estima que a próxima segunda-feira, 20 de Janeiro, registará temperaturas mínimas de -12ºC e temperaturas máximas que não devem ultrapassar os -4ºC, segundo o The Weather Channel. Espera-se um dia soalheiro, salvo o surgimento de algumas nuvens durante a tarde e à noite. Estará "muito frio" e com ventos que podem soprar a um máximo de 32 km/h.

De acordo com o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, o frio começou já esta sexta-feira com a entrada pela zona central do Norte do país de uma massa de ar polar vinda do Árctico que se vai espalhar em direcção a Sul ao longo do fim-de-semana. A agência meteorológica confirmou que as temperaturas nas planícies norte-americanas poderão mesmo atingir valores negativos no domingo e na segunda-feira.

Não é a primeira vez que uma cerimónia de tomada de posse é transferida para um local fechado devido ao frio extremo: isso também aconteceu na segunda tomada de posse do antigo Presidente republicano Ronald Reagan, em 1985. Nesse ano, a cerimónia de investidura aconteceu sob temperaturas inferiores às esperadas na segunda-feira, com máximas de -14ºC e uma temperatura aparente ainda mais baixa por causa do efeito do vento: -32 °C.

Em 2021, na tomada de posse de Biden, as temperaturas rondaram os 5ºC. Em 2017, quando Trump conquistou pela primeira vez a Casa Branca, as temperaturas foram de 9ºC. No primeiro mandato de Barack Obama estava consideravelmente mais frio (-2ºC), mas Donald Trump arrisca que o mercúrio dos termómetros desça ainda mais na cerimónia que marcará o regresso à Casa Branca.

Trump disse que os apoiantes podem ver a cerimónia em ecrãs dentro da Capital One Arena, um recinto desportivo no centro de Washington com capacidade para 20 mil pessoas.