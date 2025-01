Ex-ministro das Finanças de Moçambique condenado a oito anos e meio de prisão

Tribunal de Brooklyn considerou Manuel Chang culpado de participação em fraude pelo seu envolvimento no caso das dívidas ocultas, que custou 2 mil milhões de dólares aos cofres do Estado moçambicano.

O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi esta sexta-feira sentenciado a oito anos e meio de prisão por participação em fraude no caso das dívidas ocultas, o empréstimo com garantias do Estado a três empresas públicas que lesou os cofres moçambicanos em dois mil milhões de dólares no tempo em que Armando Guebuza e Filipe Nyusi, que acaba de deixar a presidência, era ministro da Defesa.

Considerado culpado, em Agosto, por um tribunal de júri em Brooklyn, Chang, de 69 anos, viu esta sexta-feira o juiz Nicholas Garaufis aplicar-lhe uma pena inferior à pedida pela procuradoria que, pelos crimes de conspiração para cometer fraude electrónica e conspiração para lavagem de dinheiro, havia considerado uma sentença de entre 11 anos três meses e 14 anos.

Dirigindo-se ao tribunal através de um intérprete, Chang mostrou-se arrependido, “muito desgostado” com o seu comportamento, garantiu que havia aprendido com os seus erros e pediu desculpa: “Lamento profundamente o dano que causei”, disse citado pela Associated Press.

O ex-ministro das Finanças, envolvido num escândalo que prejudicou a reputação internacional do seu país, pediu ao juiz “compaixão” na aplicação da sentença. “Não gostaria de morrer aqui, numa prisão num país estrangeiro, muito longe da minha família”, disse. E o juiz distrital acabou por recomendar que seis dos oito anos e meio fossem considerados como já cumpridos, incluindo os quatro anos e meio que passou detido na África do Sul, em más condições, enquanto Moçambique e os Estados Unidos se digladiavam na justiça pela sua extradição.

O caso das dívidas ocultas está relacionado com três empresas públicas moçambicanas que obtiveram empréstimos com garantias do Estado na presidência de Armando Guebuza para construir um estaleiro, uma frota de pesca de atum e uma série de navios para vigiar as águas moçambicanas. Estruturas que nunca chegaram a funcionar lesaram os cofres públicos em dois milhões de dólares, valor que Moçambique tentou esconder das suas contas.

Altas figuras do Estado e mesmo o filho do ex-presidente Guebuza, Armando Ndambi Guebuza, foram condenadas no julgamento do caso em Maputo: o filho do ex-Presidente foi condenado a 12 anos de prisão naquele que é considerado o maior caso de corrupção da história de Moçambique.