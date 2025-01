Isaltino Morais confirma recandidatura à Câmara Municipal de Oeiras

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, confirmou que se irá recandidatar a mais um mandato, nas próximas eleições autárquicas, que se realizarão entre Setembro e Outubro.

"É claro que me vou recandidatar", disse à agência Lusa, no final da apresentação da nova estratégia de estacionamento do concelho, confirmando o que já havia dado a entender em entrevista recente à SIC Notícias. "Eu sou um candidato natural", observou, fixando em Maio o prazo para iniciar a necessária recolha de assinaturas.

"É como independente, claro. Já sou independente há muitos anos", respondeu, quando questionado sobre se contará com alguns apoios partidários. "Os partidos normalmente têm os seus candidatos, o que não significa que não possa haver partidos que eventualmente digam que se identificam com a minha candidatura. Se houver partidos que digam que se identificam com a minha candidatura, fico muito satisfeito", realçou o autarca.

Isaltino Morais foi eleito presidente da Câmara Municipal de Oeiras pela primeira em 1985, nas listas do PSD, renovando posteriormente o mandato nas eleições de 1989, 1993, 1997 e 2001. Em 2009 volta a vencer a Câmara de Oeiras, já como independente, mas interrompeu o mandado em 2013, depois de ter sido condenado a dois anos de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Em 2013 recandidata-se novamente ao município como independente, com o movimento Inovar Oeiras, e volta a vencer, tal como nas eleições de 2017. Devido à lei da limitação de mandatos, as autárquicas deste ano serão as últimas a que poderá concorrer no município de Oeiras.