A história da biblioteca comunitária que ficou sem lugar na Cova do Vapor

Biblioteca comunitária da Cova do Vapor está sem espaço. Associação de moradores diz precisar do local para posto de socorro. Câmara de Almada e Junta da Trafaria ainda sem solução.

Esta é a história de uma biblioteca comunitária que ficou sem lugar na Cova do Vapor, no concelho de Almada – e de toda a discórdia que levou a que isso acontecesse. O projecto chegou há mais de dez anos a este povoado da freguesia da Trafaria onde não havia nada do género. Mas nesta semana os responsáveis tiveram de levar o acervo para um armazém. A Associação de Moradores da Cova do Vapor, que está a gerir a edifício onde estava a biblioteca, diz que, além de a casa precisar de obras, tem outras prioridades para o local, como um posto de socorro. Embora a Câmara de Almada e a Junta da Trafaria digam estar atentas à situação, ainda não têm uma solução anunciada.