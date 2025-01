Há acordo para reduzir “substancialmente” dimensão dos painéis na 2.ª circular e no resto de Lisboa

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) anunciou, na manhã desta sexta-feira, ter chegado a acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, a JC Decaux e a MOP para reduzir “substancialmente” as dimensões dos painéis publicitários girantes destas empresas, não apenas na Segunda Circular, mas também noutras localizações. O entendimento surge na sequência de um processo negocial entre as partes, desencadeado pela autarquia da capital, na sequência de uma queixa apresentada pelo ACP no Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa, a 9 de Setembro, contra a câmara e as empresas, visando impedir a entrada em funcionamento dos painéis por representarem “um risco enorme para a segurança de todos”.

